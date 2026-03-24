ふるさと納税で指定取り消しを受けた雲仙市は、関係職員の処分を発表しました。

市長と副市長についても1年間の減給処分とし「組織風土への変革に全身全霊で取り組む」と再発防止を誓いました。

（金澤 雲仙市長）

「改めて、深くお詫びを申し上げます」

雲仙市のふるさと納税を巡っては、一部のポータルサイトの返礼品代を計上しないまま、不適切な報告を行うなど、募集費用が総務省の定める「5割以下」を超えていたため、去年9月に国からふるさと納税の対象団体の指定を取り消されました。

この問題を受け、当時ふるさと納税の業務に当たっていた職員あわせて4人を停職や減給の懲戒処分とし、うち3人を降格の「分限処分」としています。

処分を受けた4人は当時、観光物産課に所属し事務処理や寄付の募集などふるさと納税の業務に携わっていたということです。

また 金澤市長と副市長は、管理監督責任を明確にするとして新年度からの1年間、市長は50％、副市長は30％の給与を減額する条例案が市議会に提案され、可決されました。

記者会見では、業務量に見合った人員配置や過度なプレッシャーを生まない体制づくりなどの対策を行うことを挙げ、再発防止を誓いました。

（金澤 雲仙市長）

「今回の事例は、課税権を有している自治体の雲仙市が、地方税法違反を出している。本当に恥ずべき事態。

失われた信頼を回復するため、私自身が先頭に立ち、法令遵守を最優先とする組織風土への変革に全身全霊で取り組む」

また 第三委員会の調査では、威圧的な言動がコミュニケーションを取りづらい職場環境を作り出しているという指摘が出されています。

市は、外部相談員の設置や全職員を対象としたアンケートを実施し、抜本的なハラスメント対策の見直しも行うということです。