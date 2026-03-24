ハッピーバースデー！愛犬の誕生日に好発進 久世夏乃香、ツアー史上初開幕連勝へ3位タイ【ネクヒロ第2戦】
＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 初日（2日間競技）◇24日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,210ヤード・パー72＞ 開幕戦優勝の久世夏乃香は4バーディ、1ボギーの「69」で回り、3アンダー、3位タイの好位置につけた。連続優勝に向けて、最終日は3打差を追ってのスタート。「今日と同じようにバーディを取れれば、チャンスはあると思うので頑張りたいです」と意気込んだ。
ネクヒロのアンシネVS開幕戦優勝者の9ホールガチンコバトル
2連勝を狙う久世に運も味方した。３番パー5のティショットはカート道に跳ねて300ヤード近いビッグドライブ。「フェアウエーを横切っているカート道なので運が良ければ跳ねるんですよ。おかげで2打目でグリーンの近くまで行けました」。早々にバーディが先行し、順調にスコアを伸ばした。 反省したのは終盤17番パー３で喫したこの日唯一のボギー。「奥から難しいアプローチが寄せ切れませんでした。昨日のプロアマでも同じようにボギーだったので、奥に外したことも、アプローチを寄せられなかったことも良くなかったなと思います」。優勝争いの大詰めとなる最終日は同じミスを繰り返すわけにはいかない。 ゴルフをしない日は大型のペットショップに足を運ぶというほどの犬好き。初日は愛犬・てんちゃんの2歳の誕生日だった。「シュナウザーとマルチーズのミックスでかわいいんですよ。黒くて男の子っぽく見えるけど、女の子です。今日からてんちゃんがプリントされたボールを使っています」。犬の話題となると、ゴルフの話よりも饒舌だ。 開幕からの2連勝となれば、8年目を迎えるネクヒロで史上初の快挙。「明日は風もあんまりなさそうだし、短めのコース設定なので、しっかり攻めて頑張りたいと思います」。好調なショットを武器に最終日も序盤からスコアを伸ばしていくだけだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第2戦初日リーダーボード
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