【ハウステンボス：エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-】 4月24日 開業予定

長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は3月24日、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズとコラボレーションしたグルメや限定グッズを公開した。

4月24日のオープンまで残り1カ月となった「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」。今回は、アトラクションと同時に登場するフードワゴンやグルメ、限定グッズの全貌が明らかになった。

アトラクションタウンには「NERV 佐世保支部 臨時移動販売車両」が新たに登場。「初号機ソフトクリーム」や「L.C.L.ポップコーン」、「NERV 佐世保支部特製チュロス」といったワンハンドグルメを販売し「エヴァンゲリオン」の世界を楽しめる。

【フードワゴン】

NERV 佐世保支部 臨時移動販売車両

ワンハンドグルメ

レストラン「チーズワーフ1階」では、佐世保名物を取り入れた完全オリジナルの「エヴァンゲリオン」コラボグルメが登場。チーズを主役に、作品イメージを細部まで織り込んで開発したこだわりの一皿となっている。また、コラボドリンクを注文すると、限定コースターが1枚プレゼントされる。

【チーズワーフ1階：コラボグルメ】

また、ハウステンボスの各レストランでも限定コラボメニューを販売。店舗ごとに異なる視点でキャラクターや機体のモチーフを取り入れ、世界観に寄せながらも“美味しさとして成立する”バランスを丁寧に設計したこだわりのグルメとなっている。

【各レストランの限定コラボメニュー】

初号機 暴走パエリア～味は暴走しません～（販売店舗：エルマーソ）

使徒、襲来 レモンステーキ＆ハンバーグプレート（販売店舗：ロード・レーウ）

冷製トマトちゃんぽんとNERV 基地のセット（販売店舗：悟空）

「あんたバカァ？作り方逆じゃない」NERV 基地専用佐世保バーガー（販売店舗：タワーシティテラス）

さらに「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の始動とともに、NERV佐世保支部仕様の限定グッズが登場。重厚なデザインのTシャツやパスケース、菓子缶など、作品世界に寄り添ったアイテムをラインナップし、日常でも使いやすく、飾ると存在感を放つ仕上がりとなっている。

【コラボグッズ】

(C)カラー

(C) Huis Ten Bosch Co., Ltd.

