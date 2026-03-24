清浦夏実、TVアニメ『綺麗にしてもらえますか。』エンディング主題歌「若葉のころ」ミュージックビデオを公開！

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人気漫画家・はっとりみつる原作の熱海の街とクリーニング屋を舞台にした心温まるTVアニメ『綺麗にしてもらえますか。』。

清浦夏実によるエンディング主題歌「若葉のころ」のミュージックビデオが公開された。

その内容はアニメの舞台がクリーニング店ということもあり、実際のクリーニング店での仕事を追ったドキュメンタリー風の映像に仕上がっている。あらゆるシミを一瞬で取るシミ抜きや日本に数台しかない洗浄機、一部の隙も見せないアイロン掛けなど普段見ることのできない職人の技を垣間見ることのできる映像は、ミュージックビデオという枠を超えた、まさにドキュメンタリー作品として捉えることのできる映像で『綺麗にしてもらえますか。』のファンはもちろんのこと、この作品を知らない人が見ても十分に楽しめる仕上がりとなっている。

●リリース情報

TVアニメ『綺麗にしてもらえますか。』エンディング主題歌

「若葉のころ」

清浦夏実

発売中

品番：VTCL-35393

価格：￥1,430（税込）

＜収録曲＞

1. 「若葉のころ」

作詞：清浦夏実 / 作 編曲：北川勝利

2. 「僕等の未来」

作詞：清浦夏実 / 作 編曲：北川勝利

3. 「若葉のころ」 -Instrumental-

4. 「僕等の未来」 -Instrumental-

配信情報はこちら

https://FlyingDog.lnk.to/FirstFlush_WashItAllAway_ED

ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど 主要ダウンロードサービスにて配信

※対応ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX

関連リンク

清浦夏実オフィシャルサイト

https://kiyouranatsumi.bitfan.id/