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介護士として情報を発信するYouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「介護の仕事このまま続けていいのか、迷いました。」と題した動画を公開しました。日々の仕事に慣れてしまった自分を見つめ直すため、関西で介護をしながら旅をする新企画「旅する介護士 Season2 関西編」がスタート。初回は滋賀県の有料老人ホームで単発バイトを体験し、利用者との心温まる交流やレクリエーションの様子を紹介しています。



動画は、はたつんさんが「同じ毎日の繰り返しに慣れてしまっている自分に気が付きました」と、今回の旅に出るきっかけを語るところから始まります。介護の楽しさや大変さを再確認するため、関西2府4県を巡る旅の最初の地として滋賀県を選びました。まずは近江神宮で旅の成功を祈願し、いよいよ単発バイト先の有料老人ホームへ向かいます。



出勤前、初めての土地で働く緊張をほぐすため、「スイーツで緊張をほぐそう作戦」と称して琵琶湖のほとりでいちごのタルトを食べるはたつんさん。気合を入れ直し、有料老人ホームでの業務を開始します。まずは、排せつ介助を担当。初めて会う利用者一人ひとりに丁寧に自己紹介をし、ADL（日常生活動作）を確認しながら介助を進めます。ある利用者が近江神宮で結婚式を挙げたという素敵な話を聞いたり、「あなたこそお疲れ様でした」と温かい言葉をかけてもらったりと、心温まる交流が続きます。



午後からは音楽レクリエーションに参加。ギターを弾く職員さんと協力し、歌や体操で場を盛り上げます。しかし、途中で参加を「いやや！」と拒否する利用者が現れる場面も。はたつんさんや職員は無理強いすることなく、優しく声をかけ続けます。すると、その利用者も最後には笑顔で握手をしてくれるという、関西ならではのユーモアと温かさに満ちた対応が見られました。



動画を通じて、介護現場でのリアルなコミュニケーションや、地域ごとの特色ある雰囲気が伝わってきます。介護の仕事の魅力や、利用者との関わり方のヒントを探している人にとって、参考になる内容ではないでしょうか。