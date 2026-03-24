アジア株 前日の大幅安からの調整が目立つ アジア株 前日の大幅安からの調整が目立つ

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東京時間18:34現在

香港ハンセン指数 25063.71（+681.24 +2.79%）

中国上海総合指数 3881.28（+68.00 +1.78%）

台湾加権指数 32612.24（-110.26 -0.34%）

韓国総合株価指数 5553.92（+148.17 +2.74%）

豪ＡＳＸ２００指数 8379.40（+13.48 +0.16%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74077.50（+1381.11 +1.90%）



２４日のアジア株は、前日のほぼ全面的な大幅安に対する調整が入り、買いが目立った。台湾加権指数など一部は続落となっている。中国本土株はエネルギー関連の売りが目立ったが、その他業種は買いが優勢となった。



上海総合指数は反発。エネルギー関連株は売りが目立っており、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、中国石油化工（シノペック）、石炭発電の中国神華能源（チャイナ・シェンファ）などが軟調。昨日は売りが目立った金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）が５％を超える上昇、同じく昨日は売りが目立っていたネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網（フォックスコン・インダストリアル・インターネット）なども買われた。



香港ハンセン指数は反発。食品会社の康師傅控股（ティンイー）、医療製品の無錫薬明康徳（ウーシー・アップテック）、ビール会社の華潤ビール（チャイナ・リソーシズ・ビール）、ラブブで知られる玩具の泡泡瑪特（ポップマート）などが買われた。中国本土株同様にエネルギー関連の売りが目立ち、上海にも上場している中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）、中国神華能源（チャイナ・シェンファ）などが売られた。医薬品の国薬控股（シノファーム）なども軟調。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅な反発。素材関連の買いが目立っており、鉱山会社のニューモント、ミネラル・リソーシズ、ＰＬＳグループ（ピルバラ・ミネラルズ）の大幅高などが全体を支えた。

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