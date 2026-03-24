地域の人たちとの交流を通して子どもたちに「学び」を深めてもらおうと高知県四万十市で子どもたちが接客に携わる1日限定のカフェがオープンしました。



四万十市の認定こども園「ひかりこども園」に3月24日、1日限りでオープンした「ひかりカフェ」は子どもたちに地域の人たちと触れ合うことで「学び」を深めてもらおうと園が初めて企画したものです。



子どもたちはお客さんから注文を聞いたり、三色団子を準備したりと慌ただしい様子で接客していました。





■子どもたち「カフェで働いている感じ」「(注文を)聞いたりするところが楽しい」カフェには地域の人たちや保護者など約50人が訪れ、子どもたちのかわいらしいおもてなしに笑みを浮かべていました。■カフェを訪れた人「美味しい」「コーヒー飲んだ。あとモチ。とても美味しかった」「かわいいね、いつ見ても子どもは。ちゃんとするき素晴らしい」カフェの看板やメニューも子どもたちがアイデアを出しながら作ったということで良い経験になったようでした。■子どもたち「みんなで協力して団子を作った」「楽しかったし、またやってみたい」ひかりこども園では、今後も地域の人たちとの交流イベントを企画して子どもたちの「学び」を深めていきたいとしています。