天皇ご一家の岩手・宮城訪問が延期　両陛下風邪の症状で　“被災地に心寄せていきたい”と愛子さまと共に希望　日程を再調整へ

天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、25日から予定されていた岩手県と宮城県への訪問を延期されることになった。両陛下に先週から風邪の症状があり、大事を取られたということだ。

宮城県の村井知事は宮内庁から連絡を受け、延期を公表した。天皇ご一家は、延期となったことを心から残念に思われていて、日程は今後再調整されるということだ。

天皇ご一家の岩手・宮城訪問を延期

25日から予定されていた、天皇ご一家の東日本大震災の被災地訪問が、延期されることになった。両陛下は先週から風邪の症状があり、大事をとられたということだ。

陛下が体調を理由に地方への訪問を延期されるのは、即位後初めてだ。

宮内庁からこの事実を伝えられたという宮城県の村井知事は午後、記者会見で明らかにした。

宮城県・村井嘉浩知事：

お昼12時半前に、黒田宮内庁長官から連絡がありました。

まずは中止します、今回中止します。「また訪れたいとは思っておられます」と。

「両陛下とも体調が悪いのでしょうか」と尋ねたら、両陛下とも体調が優れませんとのことだった。たぶんテレビ新聞報道通り、お風邪を召されたということで、それが理由ではないかなと。

また愛子内親王殿下におかれましては、ご同伴という形でございましたので、今回はとりやめということになるそうであります。

宮内庁によると、両陛下は先週から風邪の症状があり咳が続いていて、皇后さまは23日夜に37度台の微熱があったことなどから、医師とも相談の上、訪問を延期されるということだ。

陛下は、3月20日に皇居内で行われる予定だった宮中祭祀についても、風邪の症状により欠席されている。

両陛下は、東日本大震災から15年の節目にあたる3月、愛子さまを伴い、25日から1泊2日の予定で、岩手県と宮城県を訪問される予定だった。

“被災地に心寄せていきたい”と天皇ご一家が希望

こちらは、今回ご一家が訪問される予定だった、宮城県南三陸町にある震災の記憶を伝える施設。

顧問の高橋一清さんにご一家の訪問が延期になったことを伝えると、「知らなかったです。体調が少し思わしくないと聞いていたので心配していた。まずは健康にご留意されて回復されることをお祈りしている」と話していた。

今回の訪問は、愛子さまとともに被災地に心を寄せていきたいという両陛下の希望により、計画されたものだった。この訪問を大切に思い、心を込めて準備されていたという天皇ご一家。

延期となったことを心から残念に思われていて、日程は今後再調整されるということだ。

（「イット！」3月24日放送より）