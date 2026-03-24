元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。“ひょっとしたら…”優勝の可能性もある球団名を明かした。

江川氏は「中日は優勝争いの可能性ある。昨年の日本ハムと同じイメージ。ひょっとしたら（優勝は）中日かなというのも考えてますね」と明かした。

最も大きなポジティブ要素は本拠地のバンテリンドームが改修され、左中間、右中間の膨らみを減らしたホールランウイングが設置されたこと。

江川氏はかねてから「バンテリンドームがちょっと狭くなったら面白い」と指摘していた。

投手もいい影響を受けるという。

「バッターは振り回さなくなる。当てる意識が出ると打率が上がる。そうなると得点も上がる。（援護があれば）ピッチャーは多少の失点は怖くなくなるので、ピッチングがよくなる」と説明した。

実際、オープン戦の中日の打率は12球団でDeNA、巨人に次ぐ3位の・250。1試合平均得点ではDeNAの4・18点、阪神の3・4点を上回る12球団トップの4・28点だった。

江川氏は「ひょっとすると前半走るかなと思ってるんですけど。（私の）評価は高いです、今年」と説明した。