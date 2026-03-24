【クリスピー・クリーム・ドーナツ】約半額で楽しめる「サプライズボックス」を都内全店に順次拡大。お得にフードロス削減

クリスピー・クリーム・ドーナツは、2026年3月23日から北欧発フードロス削減サービス「Too Good To Go」のサービス提供店舗を都内全店へ順次拡大し、6個のドーナツを詰め合わせた「サプライズボックス」を販売しています。

ドーナツ6個で798円

北欧発のフードロス削減サービス「Too Good To Go」は、フードロス削減のために余ったパンやお弁当、スイーツなどをお得に提供しているお店を、アプリで検索して購入できるサービスです。クリスピー・クリーム・ドーナツは最初のパートナーの1社として連携を開始し、2026年1月から新宿・渋谷を中心に10店舗でテスト導入しました。その日の販売状況に応じて、6個のドーナツを詰め合わせた「サプライズボックス」を、通常価格の約半額となる798円で販売しています。

テスト開始から1か月で約3割もフードロスにつながっただけでなく、「Too Good To Go」を利用して「サプライズボックス」を購入した人からは、どんなドーナツが入っているかわからないワクワク感や、自分では選ばないドーナツを試すきっかけになることが好評でした。

この結果をふまえて、「Too Good To Go」のサービスを3月23日から、都内23店舗に順次拡大します。

・3月22日までの導入店舗

エチカ池袋店、エトモ自由が丘店、小田急エース北館店、新宿東宝ビル店、明治神宮前メトロピア店、東京国際フォーラム店、池袋ショッピングパーク店、渋谷シネタワー店、玉川郄島屋S・C店、西武新宿ペペ店

・3月23日から順次導入店舗

アトレヴィ三鷹店、アトレ大森店、アトレ四谷店、吉祥寺元町通り店、立川ルミネ店、東京ソラマチ店、八王子オクトーレ店、町田マルイ店、丸井吉祥寺店、丸の内オアゾ店、有楽町イトシア店、ららぽーと豊洲店、ルミネ北千住店

おいしいドーナツをお得に楽しめて、しかもフードロスにもつながる「サプライズボックス」で、気軽に社会貢献してみませんか。

「Too Good To Go」のアプリはApp Store、もしくはGoogle Playからダウンロードできます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部