“元ドラ１”ガードのマーケル・フルツが10日間契約でラプターズへ加入

3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。トロント・ラプターズは、マーケル・フルツと10日間契約を結んだことを発表した。

フルツは、2017年のドラフト1巡目1位でフィラデルフィア・セブンティシクサーズから指名された193センチ94キロのガード。昨シーズンまでのキャリア8シーズンで、シクサーズ、オーランド・マジック、サクラメント・キングスでプレー。

マジックに所属していた2022－23シーズンには、先発ポイントガードとしてキャリアハイの平均14.0得点3.9リバウンド5.7アシスト1.5スティールを記録。だが、キングスでプレーした昨シーズンは、21試合の出場で平均8.8分2.9得点1.3アシストに終わっていた。

今シーズンのフルツは、ラプターズ傘下のGリーグチーム、ラプターズ905でプレーしていて、シーズン終盤で10日間契約を締結。

24日のユタ・ジャズ戦で、ベンチから15分58秒プレーしたフルツは、2得点5アシスト2スティールで早速“ラプターズデビュー”を飾っている。

なお、ラプターズはジャズ相手に今シーズンのNBAで最多かつフランチャイズ新記録の49アシストをたたき出し、143－127で快勝。RJ・バレットが27得点6アシスト、サンドロ・マムケラシュビリが23得点5スティール、ジャコービー・ウォルターが21得点5リバウンド、スコッティ・バーンズが20得点7リバウンド10アシストを残した。

4シーズンぶりのプレーオフ進出を目指すラプターズは、ジャズ戦を終えてイースタン・カンファレンス5位の40勝31敗。6位以内でレギュラーシーズンを終えれば、プレーイン・トーナメントを回避してプレーオフへストレートインできるため、このまま6位以内をキープしたいところだ。

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