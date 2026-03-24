「史上最も美しい」「フランスのようだ」クロアチア代表の新ユニホームへの反応は様々。 主将のモドリッチの感想は？「インスピレーションを感じる」

「史上最も美しい」「フランスのようだ」クロアチア代表の新ユニホームへの反応は様々。 主将のモドリッチの感想は？「インスピレーションを感じる」