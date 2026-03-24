KID PHENOMENON、飾らない言葉で本音を紡ぐニューシングル「Mirror」先行配信決定

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KID PHENOMENONが、ニューシングル「Mirror」を3月25日0時より先行配信することが決定した。

■「Mirror」はZ世代が抱える矛盾や葛藤にフォーカスした楽曲

「Mirror」はKID PHENOMENON通算7作目のシングルで、4月1日に発売を予定している2026年最初の作品。これまで、グループ結成の契機となったオーディションでの落選経験や、逆境に立ち向かう強さ、自分自身と向き合いながら夢を追い続ける姿をテーマに、エッジの効いたサウンドで楽曲を発表してきた彼ら。本作では一転、リアルなZ世代が抱える矛盾や葛藤にフォーカスし、その複雑な感情を歌詞に投影。飲み込んできた想いや、いつしか口にしなくなった本音を、飾らない言葉で紡ぎながらも、メロディアスに昇華し、あらたな一面を提示する意欲作に仕上がっている。

なお、KID PHENOMENONは3月12日から18日にかけてアメリカ・テキサス州オースティンで開催された世界最大級の音楽・映像複合フェス『SXSW 2026』に一般公募から選出され出演。その後も意欲的な海外活動が続き、4月にはバンコク最大級のソンクラーン音楽イベント『SUPERFLUID 2026 at King Power Rangnam』に出演することも決定している。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Mirror」

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「Mirror」

■関連リンク

KID PHENOMENON OFFICIAL SITE

https://www.kidphenomenon.jp/

■【画像】「Mirror」ジャケット写真