　24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比310円高の5万2550円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては297.72円高。出来高は4802枚となっている。

　TOPIX先物期近は3565ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.33ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52550　　　　　+310　　　　4802
日経225mini 　　　　　　 52540　　　　　+300　　　 83545
TOPIX先物 　　　　　　　　3565　　　　　 +19　　　　4902
JPX日経400先物　　　　　 32310　　　　　+115　　　　 108
グロース指数先物　　　　　 701　　　　　　+2　　　　 614
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース