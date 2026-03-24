日経225先物：24日19時＝310円高、5万2550円
24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比310円高の5万2550円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては297.72円高。出来高は4802枚となっている。
TOPIX先物期近は3565ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52550 +310 4802
日経225mini 52540 +300 83545
TOPIX先物 3565 +19 4902
JPX日経400先物 32310 +115 108
グロース指数先物 701 +2 614
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3565ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52550 +310 4802
日経225mini 52540 +300 83545
TOPIX先物 3565 +19 4902
JPX日経400先物 32310 +115 108
グロース指数先物 701 +2 614
東証REIT指数先物 売買不成立
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