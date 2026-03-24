ソラスト <6197> [東証Ｐ] が3月24日大引け後(19:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来11円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。 なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社株式を非公開化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。（詳細については、本日付で別途公表しました当社意見表明プレスリリースをご参照ください。） 当社は、安定的かつ長期的に継続して株主還元の充実を図ることが重要であると認識しており、現中期経営計画期間中においては、株主還元の強化を掲げ、業績に連動した利益配分を行う方針としていました。しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2026年3月31日を基準日とした期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年3月期の期末配当予想を修正し、2026年3月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

