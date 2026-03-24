これからの気象情報です。

25日(水)は、天気が下り坂に向かいそうです。



◆警報・注意報

現在、広い範囲に乾燥・ナダレ・霜注意報が発表されています。



◆3月25日(水)の天気

・上越地方

日中いっぱいは晴れ間がありますが、夜は所々でにわか雨があるでしょう。

最高気温は15℃前後の予想です。



・中越地方

山沿いも含めて、夕方にかけては雲の間から日が差すでしょう。

ただ、夜は急な雨のところがありそうです。

帰りが遅い方は雨具があると安心です。



・長岡市と三条市周辺

日中は日差しもあって、4月中旬並みの暖かさになるでしょう。

一方、夜は雲が厚くなり雨の降るところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

曇りマークのところでも、昼ごろまでは晴れ間があるでしょう。

空気が乾燥するため、火の取り扱いに注意ください。

最高気温は16℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

夜にかけて穏やかな晴れの天気が続くでしょう。

日中の気温は15℃前後まで上がり、過ごしやすい陽気になりそうです。



◆風と波

25日(水)も風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、上越ではじめ1mの予想です。



◆花粉情報

各地で極めて多い予想で、25日(水)も万全の対策が必要です。



◆週間予報

26日(木)は、午前を中心に雨が降るでしょう。

27日(金)は晴れ間が出て上着いらずの暖かさになりますが、28日(土)は所々で雨が降りそうです。



25日(水)夜は、遅い時間になるほど雨の範囲が広がりそうです。お帰りの際は空模様の変化に注意ください。