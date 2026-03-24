25日は4月中旬並みの陽気も･･･天気はゆっくり下り坂に【これからの天気(3月24日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
25日(水)は、天気が下り坂に向かいそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲に乾燥・ナダレ・霜注意報が発表されています。
◆3月25日(水)の天気
・上越地方
日中いっぱいは晴れ間がありますが、夜は所々でにわか雨があるでしょう。
最高気温は15℃前後の予想です。
・中越地方
山沿いも含めて、夕方にかけては雲の間から日が差すでしょう。
ただ、夜は急な雨のところがありそうです。
帰りが遅い方は雨具があると安心です。
・長岡市と三条市周辺
日中は日差しもあって、4月中旬並みの暖かさになるでしょう。
一方、夜は雲が厚くなり雨の降るところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
曇りマークのところでも、昼ごろまでは晴れ間があるでしょう。
空気が乾燥するため、火の取り扱いに注意ください。
最高気温は16℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
夜にかけて穏やかな晴れの天気が続くでしょう。
日中の気温は15℃前後まで上がり、過ごしやすい陽気になりそうです。
◆風と波
25日(水)も風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、上越ではじめ1mの予想です。
◆花粉情報
各地で極めて多い予想で、25日(水)も万全の対策が必要です。
◆週間予報
26日(木)は、午前を中心に雨が降るでしょう。
27日(金)は晴れ間が出て上着いらずの暖かさになりますが、28日(土)は所々で雨が降りそうです。
25日(水)夜は、遅い時間になるほど雨の範囲が広がりそうです。お帰りの際は空模様の変化に注意ください。
25日(水)は、天気が下り坂に向かいそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲に乾燥・ナダレ・霜注意報が発表されています。
◆3月25日(水)の天気
・上越地方
日中いっぱいは晴れ間がありますが、夜は所々でにわか雨があるでしょう。
最高気温は15℃前後の予想です。
・中越地方
山沿いも含めて、夕方にかけては雲の間から日が差すでしょう。
ただ、夜は急な雨のところがありそうです。
帰りが遅い方は雨具があると安心です。
・長岡市と三条市周辺
日中は日差しもあって、4月中旬並みの暖かさになるでしょう。
一方、夜は雲が厚くなり雨の降るところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
曇りマークのところでも、昼ごろまでは晴れ間があるでしょう。
空気が乾燥するため、火の取り扱いに注意ください。
最高気温は16℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
夜にかけて穏やかな晴れの天気が続くでしょう。
日中の気温は15℃前後まで上がり、過ごしやすい陽気になりそうです。
◆風と波
25日(水)も風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、上越ではじめ1mの予想です。
◆花粉情報
各地で極めて多い予想で、25日(水)も万全の対策が必要です。
◆週間予報
26日(木)は、午前を中心に雨が降るでしょう。
27日(金)は晴れ間が出て上着いらずの暖かさになりますが、28日(土)は所々で雨が降りそうです。
25日(水)夜は、遅い時間になるほど雨の範囲が広がりそうです。お帰りの際は空模様の変化に注意ください。