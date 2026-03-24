中東情勢の悪化を背景とした原油高騰や燃料の供給不足が続いています。

県内の船会社は、長崎と離島を結ぶ海の便の燃料を十分に確保できない可能性があるとして、対応に追われています。

長崎と離島を結ぶ便などが発着する長崎港ターミナル。

減便の可能性があるのが、長崎と新上五島間で1日2往復運航されている高速船です。

ひと月当たり約1万人が利用しています。

（五島産業汽船 総務部付 営業担当 松林 剣介さん）

「(元売り店から)石油の出荷制限がかかるかもと言われていて、供給さえあれば燃料費が高くても運行はするが、燃料がなければ運行のしようがないので困っている」

現在、燃料の販売業者から4月の出荷制限を示唆されていて、1日1往復のみの運航になる可能性があるとして、九州運輸局に減便申請を行ったということです。

ただ…。

（五島産業汽船総務部付 営業担当 松林 剣介さん）

「日々情報が変わっていくので、読めないというのが本音」

（高市首相）

「経済活動への影響を最小限に抑えるべく、全力で対応してまいります」

高市総理は、国内へのエネルギーの安定供給をはかるため、26日に石油の国家備蓄の放出を開始すると表明しました。

（五島産業汽船総務部付 営業担当 松林 剣介さん）

「期待するところ。値段に関わらず2往復体制ができる供給量があれば通常運航に戻す覚悟がある」

五島産業汽船は、4月以降の便は減便の可能性がある旨を伝えた上で予約を受け付けていますが、減便となった場合でも十分な燃料の供給があればすぐに2往復に戻すとしています。