【解説】トランプ大統領が発電所攻撃を5日間延期　イランとの協議内容や戦争の終結は？

イランに警告していた発電所の攻撃を5日間延期したトランプ大統領だが、その理由に挙げたのが戦争終結に向けたイランとの協議だという。

どんな協議が行われたのか、そして戦争は終結に向かうのか、フジテレビ国際取材部の佐々木亮デスクと見ていく。

アメリカとイランの“協議”主張に食い違い

トランプ大統領はSNSで、イランとの間でこの2日間協議が行われたということを明らかにして、非常に良好で生産的な協議を行ったと強調した。

さらに「イランは本気。解決を望んでいる」、「合意の可能性は極めて高い」との認識を示しているが、イラン側は「協議は存在しない」ということで、協議そのものを否定している。

青井実キャスター：

双方食い違いがあるわけですけど、協議は実際に行われたのでしょうか？

フジテレビ国際取材部・佐々木亮デスク：

アメリカやイスラエル側の発信だけではなく、今回はイギリスのフィナンシャルタイムズですとか、当事者であるパキスタンのメディアなどからも、パキスタンが仲介役を務めて実質的な進展があったというふうに報道が出ています。したがって直接的な協議とはいかなくても間接的な接触などは続いているのではないかと言われています。

青井キャスター：

スペシャルキャスターの山口真由さんにも聞いています。

トランプ大統領が攻撃を延期表明したあとに高騰していた原油価格が再び下落ということで、マーケットがトランプ大統領を止める唯一の手なのかなぐらい思うのですが。

スペシャルキャスター・山口真由さん：

確かにそういう要素がありますよね。関税でもね。でも口先介入というか、この自信満々な態度は逆に、まだ双方に隔たりが結構あるのかなっていうふうに思ってしまいますけどね。

このアメリカとイランとの協議は、具体的には中東担当特使のウィトコフ氏とか、娘婿のクシュナー氏らがイラン側と接触したとトランプ大統領は説明している。

イラン側の接触相手については、最高指導者ではなく、「最も尊敬される人物」としていて、アメリカメディア（アクシオス）によると、ウィトコフ特使らがイランの国会議長ガリバフ氏と協議していると報じている。

青井キャスター：

ガリバフ国会議長を「最も尊敬される人物」とトランプ大統領が言っているわけですけど、どういう人物なんでしょうか？

フジテレビ国際取材部・佐々木デスク：

最も尊敬されているというのは、ずいぶんアメリカ側が気を遣っているなという感じがしますけど、それがガリバフ氏だとみられていますが、ガリバフ氏は、今実権を握っている革命防衛隊の出身者です。その後、政界に転身してテヘラン市長などを経て、現在は国会の議長を務めている人物です。ただ、保守の強硬派として知られていますし、さらに大統領選に何度も出馬したことがあって、毎回落選しています。ですので、国民の人気も高いとは言えない人物です。それでも革命防衛隊とのコネクションがあることとか、亡くなったハメネイ氏との近さなどから、現状このイランの内部をコントロールできる人物はこの人ではないかというところで、アメリカ側が白羽の矢を立てて、それで交渉できる人物なのかをテストするという意味合いもあるとみられます。

宮司愛海キャスター：

ただこのガリバフ国会議長も、自身のSNSに「アメリカとの協議は行われていない。金融市場と原油市場を操作し、アメリカとイスラエルが窮地を脱するためにフェイクニュースが使われている」と投稿しているんですけれども、本人も否定をしているという、どう見たらいいですか。

フジテレビ国際取材部・佐々木デスク：

仮に協議が進んでいるとしたらですけれども、まだ水面下の段階で、イラン国内での国内調整がまだ進んでいないというところなのかなというふうにみられます。イランではハメネイ師だけではなくて、実力派のラリジャニ氏など、現体制の幹部が次々と殺害されていて、モジダバ師も表に出てきていない状況です。したがってリーダーシップというか、統制がきちんと取れているという状態ではないので、こういった状態でガリバフ氏自身が「イランを公式に代表してます」というふうになかなか自身で言いにくいというところもあるかもしれません。

青井キャスター：

もし協議が行われていた場合、気になるのは今後どうなっていくかですよね。

戦闘終結日4月9日設定や対面交渉の可能性の報道も

ここでもいろいろな情報が出てきている。

イスラエルメディアが、アメリカがイランとの戦闘終結日を4月9日に設定したと報じた。

そしてアメリカメディアによると、早ければ今週中にパキスタンで、バンス副大統領も含めて、このイランのガリバフ国会議長と対面交渉が行われる可能性があると伝えた。

このアメリカのバンス大統領は、イスラエルのネタニアフ首相とすでに電話会談を行ったという報道も出ている。

宮司キャスター：

具体的にどのくらい和平がちゃんと進んでいくか、その可能性はどう見ていますか。

フジテレビ国際取材部・佐々木デスク：

まず交渉自体もイラン側とアメリカ側の主張の隔たりというのは大きいんですけれども、それ以外にも2つの大きなハードルがあるかなというふうに思います。1つはイランの国内の情勢で、もう1つがイスラエルの説得ですね。イラン国内という意味では、仮にガリバス氏が交渉役となった場合、はたしてこの強硬となっている革命防衛隊を抑え込みながら交渉ができるのか。これが抑え込めないと、そもそも交渉になりません。さらにイスラエル側からも、「まだ目標が達成できていないと。その中で交渉なのか」という意見があります。実際、このようにネタニアフ首相とバンス副大統領が電話会談をしたりしているが、核の廃棄などの条件が盛り込まれないような中途半端な交渉の決着となれば、イスラエル側は納得できませんので、アメリカとイスラエルが一致して対応するためにも このすり合わせも重要になってきます。

青井キャスター：

イランとの協議もありますし、イスラエルともコンタクトしなければいけない、説得しなければいけない。あと4月9日って、きょう3月24日ですね。期間は結構長いですよね。

フジテレビ国際取材部・佐々木デスク：

まだ2週間以上あるわけですけれども、一説にはユダヤ教の祝祭を意識しているという見方もありますが、2週間以上置いているということは、いわゆる軍事オプションですね。軍事的な作戦の継続と交渉の可能性、この2つのオプションを同時に走らせながら続いていくということが考えられるかなと思います。

青井キャスター：

山口さん、やっぱり戦争を始めた時よりも状況が悪化しているように思うわけですけれども、アメリカとしては早く落としどころを見つけて戦争終結に行きたいわけですよね。

スペシャルキャスター・山口真由さん：

もちろん外交努力には期待したいんですけど、昨年ハメネイ師がアメリカとの交渉を「賢明ではない」って言っている以上、交渉する側も突き放された状態で失敗したら、全部そのリスクを負いますっていう覚悟で交渉して、イラン側も止めきらないといけない。はたしてガリバフ氏にそこまでできるのか、かつイランが今降りてくる、そういう理由があるのか、やっぱりさっきおっしゃったように軍事オプションですよね。カーグ島の制圧とか、そういうのを背景に走らせるじゃないと、なかなか出口が見えないなっていう気がしてしまいますね。

青井キャスター：

ただ今またカーグ島の占拠の動きが持ち上がると交渉機運に破綻が懸念されるだけにトランプ大統領の正念場は続きそうです。

（「イット!」3月24日放送より）