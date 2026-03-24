【「葬送のフリーレン」第2期】 毎週金曜23時～ 放送中

アニメ「葬送のフリーレン」第2期第10話（通算38話）「美しい光景」のあらすじと先行カットが公開された。

第10話では、ドワーフ・ゲーエンが200年以上かけて作った巨大な橋に関する物語が展開される。

公開された先行カットでは、フリーレンに腹を立ててるような表情のフェルン、穏やかな表情のヒンメル、ハイター、アイゼンなどを確認できる。

【あらすじ】

トーア大渓谷にかけられた、ドワーフ・ゲーエンが200年以上かけて作った巨大な橋。その橋には、ヒンメルとゲーエンのかつての秘話が隠されていた…。

その後シュマール雪原へとやって来たフリーレンたちは、路銀を稼ぐために魔物討伐の依頼を受ける。一方、ひとりの一級魔法使いがある場所を訪れて…。

【先行カット】

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会