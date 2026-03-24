子猫の頃から甘えん坊で大きくなっても変わらない猫ちゃんの姿が可愛すぎると話題です。動画には「ママさんひとすじで、本当に可愛いですね」「可愛すぎて癒される動画」等のコメントが寄せられ4890回以上再生されているようです。

【動画：ずっとママのそばを離れなかった『赤ちゃん猫』→５年が経った『現在』は……まさかの光景】

子猫の時からママさん一筋

YouTubeチャンネル「猫と人間の家族」に投稿されたのは、ママさんが大好きな猫のクラちゃん(♂)の姿です。2020年に飼い主さん宅の蔵で生まれていたのを発見・保護され、家族になったというクラちゃん。子猫の頃からずっとママさんのそばを離れない猫ちゃんだったそう。

クラちゃんは、ママさんが行くところにはどこでもついてくる子猫だったそう。ママさんがお料理をしている間も、クラちゃんは足元で遊んでそばを離れなかったといいます。

大きくなっても…？

そして大人猫になった今も、ママさんのお料理中も足元から離れないクラちゃんの姿が。クラちゃんは、子猫の時から5年間ずっとママさんのそばが一番大好きなようです。

そんなクラちゃんはママさんがお風呂の時もそばについてきてくれるそう。お風呂のそばで香箱座りをしてママさんを見守っていてくれるといいます。

甘えん坊で可愛いクラちゃん

クラちゃんは、ママさんが話しかけるといつもお返事をしてくれるそう。ママさんが「ママが好き？」と質問すると、可愛くお返事してくれたそうです。

ママさんのそばにいられるだけで、幸せそうなクラちゃんの姿に癒される動画となっていました。YouTubeチャンネル「猫と人間の家族」では、クラちゃん以外にもトコちゃんやいきるくんなど、飼い主さん一家が保護した可愛い猫ちゃん達の姿が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫と人間の家族」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。