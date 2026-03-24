体調不良の赤ちゃんに寄り添う猫ちゃん達の姿が感動的と話題になっています。動画には「心配して側に居るのは感動」「ホントに優しすぎる」等のコメントが寄せられ13万回以上再生されているようです。

【動画：高熱で寝込む赤ちゃん→２匹のネコが心配して…泣けるほど尊い『看病する光景』】

体調不良の赤ちゃんのそばに

YouTubeアカウント「まんまるとらまる」に投稿されたのは、投稿主さん宅の猫ちゃんと赤ちゃんの姿です。動画投稿時、体調不良で寝込んでいたという赤ちゃん。そんな赤ちゃんに、ももまるちゃんはぴったりと寄り添っていたといいます。

いつもは赤ちゃんを遠くから見守っていることが多いというももまるちゃんですが、その日は何かを察したのかずっとそばにいたそうです。

続いてとらまるくんも

その後、ももまるちゃんに続いてとらまるくんも赤ちゃんのそばへ。高熱で寝込んでいる赤ちゃんのそばへ、猫ちゃん達は代わる代わるやってきたといいます。

ちなみにその後赤ちゃんの高熱は下がり体調は回復したそう。猫ちゃん達の見守りパワーで元気になったのかもしれませんね。

優しい猫ちゃん達

普段から2匹は優しく赤ちゃんのことを見守っているのだとか。他の投稿では赤ちゃんに接近されたり触られたりしても温厚な様子の猫ちゃん達の姿が投稿されています。

赤ちゃんには何をされても怒らないとらまるくんとももまるちゃん。投稿主さんには甘えん坊な猫ちゃん達ですが、赤ちゃんに対してはしっかりお兄ちゃんお姉ちゃんな2匹でした。

最初にご紹介した投稿は13万回以上再生され「心配して側に居るのは感動」「ホントに優しすぎる」「なんて優しい兄妹愛」等のコメントが寄せられ、熱を出した赤ちゃんに寄り添う猫ちゃん達に感動の声が多く寄せられていたようでした。

YouTubeアカウント「まんまるとらまる」では、とらまるくんとももまるちゃんの日々の可愛らしい様子が投稿されています。投稿主さん宅の娘さんや赤ちゃんと仲良しな微笑ましいシーンにも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「まんまるとらまる」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。