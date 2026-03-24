坂本花織「今は楽しみが勝ちすぎている」世界選手権へ　出場選手が現地入り

3月25日からチェコ・プラハで開幕する世界フィギュアスケート選手権。

この大会を最後に引退を決めている坂本花織ら、世界選手権に出場する日本の選手たちが現地に到着した。

五輪の結果は吹っ切れた

空港で坂本は、「今までにない感情、めっちゃ楽しみ」と笑顔に。

ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルという結果に対しては、すでに吹っ切れていると話す。

「自分のことを過信しすぎたせいか、2位という結果にすごく落胆してしまって。こんな終わり方、想像していなかったという感じだった。結構吹っ切れて、世界選手権が本当の最後だし思う存分楽しんで、みんなの応援もしていきたい。後悔もないし、今は楽しみが勝ちすぎて、どんな結果も納得できる心構えはできている」

世界選手権へは「プレッシャーもなんにもない。（あとは自分のため？）そう！息が切れて倒れてもやるだけ。倒れたら中野先生に助けてもらうから。そこまでやりきる感じ」と最後の舞台に向けて決意を語った。

女子は坂本のほかに、ミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの中井亜美、4位の千葉百音、男子は銀メダリストの鍵山優真、銅メダリストの佐藤駿、三浦佳生。ペアは“ゆなすみ”こと長岡柚奈・森口澄士組、アイスダンスはミラノ・コルティナ五輪団体銀メダリスト“うたまさ”こと吉田唄菜・森田真沙也組が出場する。