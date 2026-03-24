『葬送のフリーレン』最終回あらすじ＆場面カット解禁 ひとりの一級魔法使いがある場所を訪れる
アニメ『葬送のフリーレン』第2期の最終回10話（通算38話）「美しい光景」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。最終回は27日に日本テレビ系で午後11時より放送される。
【画像】ブチギレ顔のフェルン！怒られるフリーレン 公開された最終回の場面カット
最終回は、トーア大渓谷にかけられた、ドワーフ・ゲーエンが200年以上かけて作った巨大な橋。その橋には、ヒンメルとゲーエンのかつての秘話が隠されていた…。その後シュマール雪原へとやって来たフリーレンたちは、路銀を稼ぐために魔物討伐の依頼を受ける。一方、ひとりの一級魔法使いがある場所を訪れて…。
第38話では、フリーレンはかつてヒンメルたちとの冒険で出会ったドワーフのゲーエンと再会。彼が200年以上の歳月をかけて築いた巨大な橋には、ヒンメルとゲーエンの知られざるエピソードが秘められており…。そしてシュマール雪原を訪れたフリーレンたちが目にする景色が描かれる。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
【画像】ブチギレ顔のフェルン！怒られるフリーレン 公開された最終回の場面カット
最終回は、トーア大渓谷にかけられた、ドワーフ・ゲーエンが200年以上かけて作った巨大な橋。その橋には、ヒンメルとゲーエンのかつての秘話が隠されていた…。その後シュマール雪原へとやって来たフリーレンたちは、路銀を稼ぐために魔物討伐の依頼を受ける。一方、ひとりの一級魔法使いがある場所を訪れて…。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
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