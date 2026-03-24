20秒11円が30秒22円に「ナビダイヤル」値上げで発信者負担拡大へ　奈良県もシカ問題で導入し効果…自治体の導入には賛否

奈良公園のシカ問題を巡り、電話が殺到したことを受け、県が導入したのがナビダイヤルです。

そのナビダイヤルの通話料が10月から、値上げされることになりました。

ナビダイヤルは、0570から始まる電話受け付けサービスで、利用中にかかる通話料は発信者の負担となっています。

携帯電話からの場合、20秒につき11円だった通話料が10月からは30秒で22円になり、1分だと33円から44円に値上げされます。

サービスを提供するNTTドコモビジネスは、値上げの理由として「物価上昇」や「人件費高騰」を挙げています。

奈良県ではシカ問題を巡り電話が集中し業務に支障も出たため、ナビダイヤルを2025年12月から導入しました。

奈良県の奈良公園室担当者は「一部ですごく長時間にわたる電話や、職員に対しきつい言葉を言われるような電話もありまして」と話します。

通話料が“発信者負担”となるナビダイヤルを自治体が導入することついて、街で聞いてみると、「区役所などの問い合わせをナビダイヤル（有料）にするのは全くおかしい」「お金かかるのはちょっと高齢者とか、色々問い合わせ事項で役所に（電話）となると負担が出てくるから、（値段を気にして）かけにくくなると思う」といった声が聞かれた一方で、「電話（ナビダイヤル）にしないといけない理由があればそれはそれでいい。明確な理由があれば理解されるのではないか」と、賛否の声が上がっています。

賛否が分かれる自治体でのナビダイヤル導入。

奈良県は「導入後、効率的に対応できている」としています。