IS:SUE、クラシカルな“新ビジュアル”公開 1stアルバム『QUARTET』ジャケット写真には遊び心も
4人組ガールズグループ・IS:SUEが、5月20日に1stアルバム『QUARTET』（カルテット）をリリースする。それに先立って、新ビジュアルとジャケット写真全8種が24日、公開された。
【写真】ソロカットも！凛としたたたずまいのIS:SUE
1stアルバム『QUARTET』のコンセプトは、「Haven’t you heard？IS:SUE“4人4色 異種で多彩な四重奏、IS:SUEが奏でる完璧なハーモニー”」。IS:SUEの異種で多彩な楽曲群に加え、これまでにリリースされた楽曲については、4人体制ver.として新たに収録され、まさにIS:SUEが放つ、今この瞬間にしか鳴らせないハーモニーが凝縮された1枚となっている。
今回公開された新ビジュアルでは、これまでのクールなイメージを一新。柔らかなミントカラーを基調としたジャケットを身にまとい、凛とした気品が漂うクラシカルなIS:SUEの姿が描き出されている。過去作の鋭い雰囲気から打って変わり、優雅で洗練されたたたずまいは、IS:SUEが新たな表現のフェーズへと突入したことを予感させる。
一方、あわせて解禁されたジャケット写真では、遊び心あふれるパステルカラーのスタイリングも。みずみずしいポップさも感じられるルックは、今作の音楽的な広がりを象徴し、重層的な世界観を表現している。
新たに公開された2つのルックが、アルバムに込められた異種で多彩な楽曲たちの個性を、視覚的にもドラマチックに物語っている。
IS:SUEは、初の全国ツアーの追加公演として、5月24日に自身最大キャパとなる東京ガーデンシアターで開催するファイナル公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』も控えている。
【写真】ソロカットも！凛としたたたずまいのIS:SUE
1stアルバム『QUARTET』のコンセプトは、「Haven’t you heard？IS:SUE“4人4色 異種で多彩な四重奏、IS:SUEが奏でる完璧なハーモニー”」。IS:SUEの異種で多彩な楽曲群に加え、これまでにリリースされた楽曲については、4人体制ver.として新たに収録され、まさにIS:SUEが放つ、今この瞬間にしか鳴らせないハーモニーが凝縮された1枚となっている。
一方、あわせて解禁されたジャケット写真では、遊び心あふれるパステルカラーのスタイリングも。みずみずしいポップさも感じられるルックは、今作の音楽的な広がりを象徴し、重層的な世界観を表現している。
新たに公開された2つのルックが、アルバムに込められた異種で多彩な楽曲たちの個性を、視覚的にもドラマチックに物語っている。
IS:SUEは、初の全国ツアーの追加公演として、5月24日に自身最大キャパとなる東京ガーデンシアターで開催するファイナル公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』も控えている。