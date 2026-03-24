三浦翔平、トライアスロン挑戦を告白「頑張っています」 乾杯したいのは「父」
俳優の三浦翔平（37）が24日、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した。
【写真】大人の色気！ジャケットスタイルで登場した三浦翔平
この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、ゴールドのアクセサリーにブラウンのセットアップを合わせたコーディネートで登場。少しまくりあげた袖からはカラフルな裏地をのぞかせ、オシャレ上級者の着こなしを見せた。
シーバスリーガルについて「先日自分の父が誕生日を迎えたので、タイミングが会えば一緒に乾杯したいなと思います」と語った三浦。4月から挑戦したいことを聞かれると、「まだ言えないんですけど」と前置きしつつ、「トライアスロンに挑戦することになりました。個人的ではありますけど、頑張っています」としっかりと明かし、笑いを誘っていた。
本イベントは、ペルノ・リカール・ジャパンが展開するブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」の一夜限りの特別イベント。フォトコールにはほかに、ブランドアンバサダーであるトップF1ドライバーのシャルル・ルクレール、スペシャルゲストとして赤西仁、板谷由夏、UTA、金子ノブアキが出席した。
【写真】大人の色気！ジャケットスタイルで登場した三浦翔平
この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、ゴールドのアクセサリーにブラウンのセットアップを合わせたコーディネートで登場。少しまくりあげた袖からはカラフルな裏地をのぞかせ、オシャレ上級者の着こなしを見せた。
シーバスリーガルについて「先日自分の父が誕生日を迎えたので、タイミングが会えば一緒に乾杯したいなと思います」と語った三浦。4月から挑戦したいことを聞かれると、「まだ言えないんですけど」と前置きしつつ、「トライアスロンに挑戦することになりました。個人的ではありますけど、頑張っています」としっかりと明かし、笑いを誘っていた。
本イベントは、ペルノ・リカール・ジャパンが展開するブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」の一夜限りの特別イベント。フォトコールにはほかに、ブランドアンバサダーであるトップF1ドライバーのシャルル・ルクレール、スペシャルゲストとして赤西仁、板谷由夏、UTA、金子ノブアキが出席した。