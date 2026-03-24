白洲迅の妻・竹内渉、第2子長女と“顔出し”2ショット「なんてかわいい親子なの？」
俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が23日、自身のインスタグラムを更新。昨年4月に誕生を報告していたばかりの第2子長女との“顔出し”親子ショットを披露した。
【写真】「なんてかわいい親子なの？」第2子長女と“顔出し”2ショットを披露した竹内渉
竹内は、昔から愛用しているというブランドのワークショップに参加したことを報告し、「娘は初めてのクラシックのコンサートに参加してきました FEILER×クラシックなんて、何がなんでも行きたい!!と強く強く思っていたので 今回参加できて夢のようでした」とコメント。
「娘は終始ご機嫌で、とても楽しそうに踊っていました 私もリフレッシュになり、とてもありがたかったです」と充実した時間を過ごしたことを伝え、ピアノの前で長女を抱っこする親子ショットや、長女のソロショット、演奏者らとの記念撮影など、当日のさまざまな様子を披露した。
この投稿にファンからは「なんてかわいい親子なの？」「娘ちゃん顔出ししてるね 可愛いね」などのコメントが寄せられている。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男、25年4月に長女の出産を報告していた。
【写真】「なんてかわいい親子なの？」第2子長女と“顔出し”2ショットを披露した竹内渉
竹内は、昔から愛用しているというブランドのワークショップに参加したことを報告し、「娘は初めてのクラシックのコンサートに参加してきました FEILER×クラシックなんて、何がなんでも行きたい!!と強く強く思っていたので 今回参加できて夢のようでした」とコメント。
この投稿にファンからは「なんてかわいい親子なの？」「娘ちゃん顔出ししてるね 可愛いね」などのコメントが寄せられている。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男、25年4月に長女の出産を報告していた。