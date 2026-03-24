ワンコと猫さんのために、テーブルと毛布でコタツを作ってみたら…？2匹の可愛い反応と、仲良くコタツを満喫する尊い光景が話題に。投稿は記事執筆時点で7万4000回再生を突破し、「とても嬉しそう」「癒されました」といった声が寄せられています。

【動画：テーブルと毛布で『なんちゃってコタツ』を作ってみた結果→犬と猫が思った以上に喜んで…幸せあふれる光景】

なんちゃってコタツを作ってみたら…

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ポテチ」くんとスコティッシュフォールドの「レモン」さんが、はじめてコタツを経験した時の様子です。

この日、飼い主さんは2匹を喜ばせようと思って、テーブルに毛布をかけて板を乗せた「なんちゃってコタツ」を作ってみたそう。2匹は準備中から興味津々でソワソワしており、コタツが完成すると嬉しそうなお顔を見せたとか。

ワンコと猫さんが大喜び！

飼い主さんが毛布をめくってあげたら、さっそくレモンさんがコタツの中へ。電気が通っていなくても毛布に覆われているだけで温かいようで、レモンさんは満足そうにくつろぎ始めたそう。

コタツに足を入れたい飼い主さんVSその足に飛びかかるレモンさんの戦いが繰り広げられる場面も。レモンさんも飼い主さんも楽しそうで、なんとも微笑ましいです。

その間、ポテチくんはコタツの前で順番待ちをしていたそう。そしてレモンさんが外に出てきたら「今がチャンス」とばかりに中に入り、コタツの心地良さを知った瞬間にニコ～ッと笑顔に！

途中でレモンさんが戻ってきても、ポテチくんは場所を譲ろうとしなかったとか。2匹とも思った以上にコタツを気に入ってくれたようですね。

幸せあふれる光景にほっこり

一段落した後は、飼い主さんがコタツに入ってぬくぬく…。甘えん坊なポテチくんは飼い主さんに抱っこしてもらい、レモンさんはコタツの上に乗ってリラックス。その後も3人は仲良くふれあいながら、コタツを満喫したそうです。幸せあふれる光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「ウキウキワクワクが伝わってくる」「ルンルンな姿があまりにも可愛すぎる」「幸せぽかぽかですな～」「思わず笑顔になりますね」といったコメントが寄せられています。

ポテチくん＆レモンさんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。