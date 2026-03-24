人間の子どもみたいな拗ね方をした豆柴の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で114万回再生を突破し、「なんて分かりやすい拗ね方w」「こんな癒される兄弟喧嘩ある？」「人間模様を見ているよう…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：兄犬に怒られてしまった弟犬→完全に拗ねてしまって…まるで『人間の子どものような光景』】

兄に怒られた弟犬

YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」の投稿主さんが紹介したのは、豆柴兄弟の小競り合い。

この日、次男の『幾三』くんが、末っ子の『凛』ちゃんをパンチしているところを発見したといいます。幾三くんは、凛ちゃんが座っている場所が気に入らなかった模様。「そこどいて！」とばかりに、前足で顔面を押さえつけたのでした。

そんな幾三くんを一喝したのが、長男の『豆じろう』くん。幾三くんに向かって大きな声で吠え、その行為を諫めたのです。兄に怒られた幾三くんは、ムキになってワン！と反抗。その頼りない声を捨て台詞に、どこかへ去ってしまったといいます。

仲違いした兄と弟

一方、弟に反抗された豆じろうくんも、少なからずショックを受けたよう。凛ちゃんとのいざこざは解決したものの、ションボリと眉を下げて伏せてしまったそうです。豆じろうくんにとっては、犬社会をまとめるために必要な一喝だったのでしょう…。

幾三くんは、群れを離れてソファの裏に入り込んでいました。ソファ裏の一番奥まで進み、ションボリとした表情で縮こまっていたとか。あまりに分かりやすい拗ね方に、思わず愛おしさがこみあげます…♡

子どもみたいに拗ねる姿にキュン

そんな幾三くんを気にしていたのは、投稿主さんだけではありませんでした。幾三くんにパンチされた凛ちゃんも、幾三くんが気がかりだったようです。ソファの下を覗き込み、「大丈夫…？」と心配そうに見つめていたといいます。

それでも、兄に怒られたショックから立ち直れない幾三くん。ペタンと床に這いつくばり、なかなか表へ出てこなかったそうです。

ちょっとした小競り合いから、お互いにションボリ落ち込んでしまった兄弟。そんな2匹をフォローしようと奮闘する凛ちゃんも含め、普段は仲がいいからこそのトラブルなのでしょうね！

この投稿には、「それぞれの一喜一憂が愛おしい」「犬社会も大変なんだね」「可愛すぎて何度も見てしまう～」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」には、他にも豆柴兄弟たちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。