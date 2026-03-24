真野恵里菜、春休みにぴったり！「盛り沢山な1日」が過ごせるお出かけスポット

現在1児の母である真野恵里菜さん。SNSではご家族との日常をよく公開しており、一緒に過ごす時間を大切にされているのが伝わってきます。そんな真野さんがInstagramを更新。家族で行ったお出かけスポットを紹介してくれました。

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真野さんが、ご友人家族とグループで楽しんだというのがこちら！

■成田ゆめ牧場

成田ゆめ牧場（公式サイトへ）

千葉県成田市にある、東京ドームの約7倍の敷地面積を持つ観光牧場。

動物とのふれあいのほか、牧場ならではの食事、芝すべりなどのアクティビティや、ジャム作りなどの体験も楽しめます。

現在、“ゆめいちご摘み30分食べ放題体験”を開催中（育成状況により開催が決まり、開催前日15時より行えるネットでの事前予約・購入が必要です）。

■盛り沢山な一日が過ごせる

真野さんは、「羊やヤギをのんびり見たり 牛にエサをあげたり 芝のソリ滑りを何回もやったり みんなでアイスを食べたり いちご狩り」「もしたりと 盛り沢山な1日でとっても楽しかった」と大満足の時間を過ごしたようでした。

春休みのお出かけに迷っている方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

■SNSもチェック！

真野さんのInstagramではご家族との日常のほか、お気に入りの商品なども発信されています。

こちらもぜひチェックしてみてくださいね♪