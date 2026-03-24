仏4部に沈んだボルドーからイングランド6部相当へ向かい、今度は“暫定監督”に ニューカッスルやリヴァプールでプレイした大型FWの今
かつてニューカッスルやリヴァプールでプレイした元イングランド代表FWアンディ・キャロルは、トップリーグを離れてからも何かと話題を呼ぶ人物だ。
37歳を迎えているキャロルはお金への執着があまり無いようで、最近はとにかくサッカーが出来る環境をと探し続けてきた。2024年にはフランスのボルドーと契約したが、かつてはリーグ・アンで戦っていたボルドーは破産から4部への降格処分を受けており、キャロルはその中でかなり少ないサラリーでプレイを続けてきた。
そこからはリハビリ期間となっていたわけだが、何とこのたびクラブ事情で暫定監督を務めることになったのだ。イギリスのYoutuberであり、ラッパー、実業家、プロボクサーと幅広い顔を持つKSIがオーナーを務めるレッドブリッジFCは、監督を務めていたリー・ブラッドベリーを解任。
その後任にひとまずキャロルが就くことになり、その初陣となった22日のトーキー・ユナイテッド戦では見事1-0で勝利。トレードマークの長髪にカジュアルな服装でチームを指揮したキャロルも初勝利を喜んでいて、思わぬ形で指導者デビューすることになった。