かつてニューカッスルやリヴァプールでプレイした元イングランド代表FWアンディ・キャロルは、トップリーグを離れてからも何かと話題を呼ぶ人物だ。



37歳を迎えているキャロルはお金への執着があまり無いようで、最近はとにかくサッカーが出来る環境をと探し続けてきた。2024年にはフランスのボルドーと契約したが、かつてはリーグ・アンで戦っていたボルドーは破産から4部への降格処分を受けており、キャロルはその中でかなり少ないサラリーでプレイを続けてきた。





1年をボルドーで過ごしたキャロルは、今度はイングランド6部相当となるナショナルリーグ・サウスのダゲナム・アンド・レッドブリッジFCと契約。ここまで12試合に出場して6ゴール2アシストと結果を出していたが、12月に負傷してしまった。そこからはリハビリ期間となっていたわけだが、何とこのたびクラブ事情で暫定監督を務めることになったのだ。イギリスのYoutuberであり、ラッパー、実業家、プロボクサーと幅広い顔を持つKSIがオーナーを務めるレッドブリッジFCは、監督を務めていたリー・ブラッドベリーを解任。その後任にひとまずキャロルが就くことになり、その初陣となった22日のトーキー・ユナイテッド戦では見事1-0で勝利。トレードマークの長髪にカジュアルな服装でチームを指揮したキャロルも初勝利を喜んでいて、思わぬ形で指導者デビューすることになった。