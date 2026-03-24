イラン情勢をめぐり連日乱高下する日経平均株価は、原油価格の急落を受けて一時1100円以上上昇した。

【映像】トランプ大統領の言動に振り回される市場

ニュース番組『わたしとニュース』では、トランプ大統領の言動による市場の乱高下や物価への影響について、元産経新聞記者でEVeM VP of Impactの滝川麻衣子氏とともに考えた。

■乱高下する市場と「ショックしかない」街の声

日本時間の23日夜、トランプ大統領がイランの発電所などへの攻撃を5日間延期するよう指示したことなどから、国際的な指標となる原油の先物価格は一時1バレル84ドル台まで急落した。イランへの軍事攻撃が始まって以降、日経平均は1日で1000円を超える値動きが続き、投資家は翻弄されている。

市場の動きについて、街の人からは「正直あまり穏やかではない。原油価格が収まることによって、世界的なお金の流れがまた変わってくるのかなと。今は耐えています」（会社役員50代）、「（株価を）スマホで見られるじゃないですか。（下がっていると）やっぱりショックしかないです」（経営者60代）といった声が聞かれた。

こうした状況に滝川氏は「第2次トランプ政権下で市場の乱高下がもうデフォルトになっている感じがある。プロの投資家は別だが、一般市民としてはこれに一喜一憂するよりも、日本のエネルギーって今後どうなるの？ということ、つまり私たちのエネルギーに依存している普段の生活の物価がどうなっていくのかがより気になるところだと思う」と述べた。

■物価高への不安と国へ求める「方針表明」

ガソリン代のみならず、生活必需品が相次いで値上がりしており、インフレの波が押し寄せている。

滝川氏は「エネルギーは輸送費にそのまま直結しているから、価格の上乗せは当然起こる。ただでさえインフレのところに、さらに物価高になっていく可能性が非常に高いとなった時に、賃金が上がっていないので、この差がどんどん開いてくことを国としてどうするのか指し示してもらう必要がある」と指摘する。

「この先、エネルギー自給率もそうだが、この市場の動きに振り回されている物価も含めて、今の日本の経済の状況をなんとか安定的な方向に持っていくことを指し示してもらいたい」（滝川氏、以下同）

高市政権の日米首脳会談での動きなども伝えられているが、国内での政策についても注目が集まる。

「今世界情勢がこれだけ明日もどうなるかわからなくなっている。じゃあ自分たちの生活ってどうなるの？っていうところが結局は1番の関心事。そこに対しての大きな方針を示してもらいたい」

（『わたしとニュース』より）