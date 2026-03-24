東京都は２４日、都内で１７〜２０日に新たに確認された麻疹（はしか）の感染事例のうち４件で、それぞれ旅客機内や空港、スーパーなどで不特定多数と接触した可能性があると発表した。

今年の累計感染者数は２４日で４１人となり、昨年１年間の３４人を上回っている。

都によると、都外の２０歳代男性はタイ・バンコク発の全日本空輸８５０便に乗り、１０日午前５時４５分に羽田空港に到着した。その後、第１ターミナル１階到着ロビーと地下１階（午前８時〜午後１時頃、同４〜８時頃）、第３ターミナル３階出発ロビー（同１〜４時頃）で不特定多数と接触した恐れがある。７日に発病し、１７日に感染が確認された。

都内の３０歳代男性は、７日午後０時４０分成田発韓国・仁川（インチョン）行きのジンエアー２１８便に搭乗し、８日午前の同２１７便で成田空港に戻った。１０〜１６日夜には毎日１５分ほど、スーパー「ヨークフーズｗｉｔｈザ・ガーデン自由が丘 新宿富久店」（新宿区）で買い物をした。８日に発病し、１８日に感染が判明した。

都内の２０歳代男性は、１６日午前８時半〜９時４０分頃、総合病院厚生中央病院（目黒区）で受診し、本館１階ロビーに滞在した。直近の海外渡航歴はなく、９日に発病し、１７日に感染が確定した。

都内の別の３０歳代男性は１５日午前１０時〜午後６時頃、パチンコ店「グランパ中野」（中野区）を利用した。１５日夜に発病し、２０日に感染が判明した。

都保健医療局は「現在はこれらの施設や公共交通機関を利用しても感染の恐れはない」とした上で、同じ時間帯の利用者に対し、体調の変化があった場合は医療機関に連絡し、公共交通機関の利用を控え、指示に従って受診するよう呼びかけている。

４人はいずれも発熱から始まり、数日後に発疹など複数の症状に拡大した。都の担当者は「はしかは発症前日から感染力が生じる。発疹が出ていなくても発熱の時点で感染を疑い、外出を控えるなど注意をしてほしい」と話した。