女優の星野真里（44）が24日、インスタグラムを更新。タレントの柳原可奈子（40）と再会したツーショットを公開した。

星野は「意図せずにダブルピースをしてしまうくらい『ハレテネ』お披露目の会 お知らせをいただき、会いたくて、会いに行ってきました」と、柳原が手がけるブランドのお披露目会に駆けつけ、“ダブルピース”と笑顔で柳原と並んだ写真をアップ。「朝バタバタしすぎて、出発が遅れて、ほんの少ししかいられなかったのですが、直接お祝いを伝えることができてよかったです」とつづった。

続けて「初めてお会いしたのはおそらく20年以上も前 私がバラエティ番組に出始めた頃、ご一緒させていただきました」と番組での共演を回想。「あまりにも声の小さな私のことを、すぐに真似してくださいました そして収録後には『すみません』とわざわざ謝りに来てくれて いえいえ、逆にとてもありがたかったです」と当時のエピソードをつづった。

「あの頃と変わらず、陽のエネルギー全開のかなこさん あの頃に比べるとかなり明るくなった私 少しずつ近づくことができているかしら」と思いをめぐらせ、「さあ春休みの始まりです！！楽しく生きるぞー！！明日もハレテネ！！」と思いをつづった。

この投稿に柳原もコメントを寄せ「真里さん 今日は来て下さりありがとうございました！！長女の入学も祝ってくださり嬉しいです」と感謝。「またお会いできるのを楽しみにしています」とメッセージを送った。

星野は昨年4月、難病の「先天性ミオパチー」であることを公表している自身の長女が、脳性まひを公表している柳原の長女と初対面を果たしたことを報告していた。