モデルの藤田ニコルさんが2026年3月23日にXで、バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）での発言について、一部訂正した。「バラエティの癖です。。」と釈明した。

「今友達で私の事理解してくれている人に感謝でいっぱい」

藤田さんは、24日放送回に出演予定だ。番組公式Xに投稿された予告動画では、藤田さんが「結婚した途端に友達から誰からも誘われなくなった。友達に聞いたら、気を遣って誘わなくしてくれてるんですけど、やっぱそれは寂しいな」などと話し、「夫しか友達がいないみたいな状況」と説明する場面があった。

藤田さんは自身のXで、「上田と女のDEEPのにでています。切り抜きの動画でていますが」（原文ママ）として、「ごめんなさい友達はいます。。」と訂正。「バラエティの癖です。。」とした。

友人との交流については、「人となかなか会わなくなったり環境が変わって会う友達も決まっていたりはするのは本当」としつつ、「でもそれが嫌とかでもなく環境が変わったりする事で自然な事だと思っています」と、自身の考えを明かした。

続けて、「元から友達誘うのが得意なタイプじゃないのに寂しがるめんどくさい人間ではあったので今友達で私の事理解してくれている人に感謝でいっぱいです」と伝えた。

藤田さんは23年8月に俳優の稲葉友さんと結婚したことを発表。25年12月には、第1子の妊娠を発表した。出産は「春頃」を予定しているという。