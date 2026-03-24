“世界で最も美しい顔”のナナ、6歳下モデルと熱愛説浮上…「上手く付き合っている」発言が話題に

ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優ナナがモデルのチェ・ジョンソクとの熱愛説について、コメントした。

去る3月23日、ある韓国メディアの報道によると、ナナとチェ・ジョンソクは恋人関係ではないと伝えられた。2人と親しい関係者は、「交際中ではない」と一線を画した。

【画像】ナナ＆チェ・ジョンソク、「41秒間ほぼキス演技」

今回の誤解の始まりは、3月21日に韓国で放送されたMBC『全知的おせっかい視点』だった。

番組で、ナナはマネージャーと移動しながら、自然に恋愛や結婚について会話をした。「40歳になる前に恋愛しなきゃ」というマネージャーの言葉に、ナナは「恋愛は余った時間にサッとやるもの」として、「私は上手く付き合っている」と付け加えた。

問題は、この「上手く付き合っている」という過去形、あるいは一般論的な発言が「現在交際中」という意味として捉えられたことから始まった。

一部のネットユーザーは、ナナの現在の交際相手として、2024年にペク・ジヨンのミュージックビデオで恋人役として共演した6歳年下のモデル、チェ・ジョンソクを予想した。

（写真右：チェ・ジョンソクSNS）

特に、2年前に熱愛説が浮上したとき、所属事務所側が「プライベートなので確認が難しい」という曖昧な回答を出した前例があり、今回の発言が熱愛を認めたかのように拡大解釈されたのだ。

しかし3月23日、両者の関係者によると、2人の熱愛説は事実無根であることが確認された。

関係者は、「ナナとチェ・ジョンソクは交際中ではない。絶対に違う」と強調した。番組での発言もまた、現在特定の誰かと付き合っているという意味ではなく、普段から恋愛を休まずにしてきたという趣旨の、冗談混じりの告白だったわけだ。

なお、ナナは現在、ENA月火ドラマ『クライマックス』（原題）に出演中だ。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。