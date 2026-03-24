山西省運城市稷山県東渠遺跡出土の炭化種子（夏王朝時代）。（太原＝新華社配信）

【新華社太原3月24日】中国では紀元前21世紀に最古の王朝、夏王朝が興り、王朝文明の幕が開いた。それに伴い、食事という暮らしの営みも初期文明特有の儀式性を帯びるようになった。

山西博物院（山西省太原市）で開かれている特別展「夏時代の中国」は、夏の人々がアワとキビを主食にしていたと紹介しており、省南部の運城市稷山（しょくさん）県にある東渠遺跡（夏王朝後期）出土の炭化穀物も、この二つの穀物の重要性を示していた。遺跡からは炭化イネも出土し、4千年前の夏の人々が食事の内容に幅を持たせていたことがうかがえる。

古代の土器「陶鬲（とうれき）」は当時の「炊飯器」といえる。中空で袋状になっている3本の脚は、加熱面積を広げるだけでなく、まきを節約することができ、炊飯や煮物をする便利な調理器具だった。

山西省臨汾市「翼城県南石−曲沃県方城集落遺跡」出土の陶鬲（とうれき、新石器時代）。（太原＝新華社配信）

二里頭文化期（夏王朝時代）の良荘遺跡（運城市平陸県）から出土した「陶簋（とうき）」は、晋南地区（山西省南部）を代表する盛食器で、調理済みのキビやアワ、コメ、リョウ（アワの一種）などの穀物を盛り付けた。日常生活や墓葬では実用品、祭祀（さいし）などでは礼器として用いられた。

夏の人々の食卓には、中華文明の初期の遺伝子が宿っている。「食」は生存手段という役割を超え、社会秩序の維持やアイデンティティー形成のよりどころとなっていった。（記者/柴婷）

山西省運城市塩湖区呂儒遺跡出土の陶鬲（とうれき、夏王朝時代）。（太原＝新華社配信）