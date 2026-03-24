警察官や公共機関などの職員を名乗り、巧妙に人をだます特殊詐欺。その拠点が海外にありました。JNNはカンボジアの詐欺拠点で生活していたという複数の日本人の証言を独自に入手。暴力によって支配されていた拠点の実態が見えてきました。

警視庁 匿名・流動型犯罪グループ対策本部 植田哲也 戦略企画官

「トクリュウを日本社会、ひいては世界の敵として、撲滅を目指していく」

きょう、警視庁が新たに開設したのは、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の手口などを紹介する専用のホームページ。紹介されたのは、実際の詐欺電話の音声です。

ニセ警察官

「長野県警から捜査協力要請を受けて、ご連絡しています。本日中に長野県警まで足を運んでいただくことは可能ですか」

後を絶たない警察官などを騙った特殊詐欺。その拠点が日本から遠く離れたカンボジアにありました。

今月、JNNのカメラが特別に入ることを許されたのは、日本からおよそ4000キロ離れたカンボジアにある建物です。その部屋には…

記者

「こちらの部屋は、中国の警察署を模した偽のセットだということです」

他にも、ブラジルの警察署やベトナムの銀行窓口も。7か国分の偽のセットがありました。

ここは特殊詐欺の大規模拠点。警察官などを騙り、相手をだましていたとみられます。日本人をターゲットにしていたとみられる痕跡も…

記者

「日本語で書かれた詐欺電話のマニュアルとみられるものや、日本人の個人情報と思われるメモ書きなどが大量に残されています」

名前や生年月日、住所や電話番号まで書かれています。

メモにあった千葉県の住所に向かってみると…

詐欺電話を受けた男性

「本人確認のために教えてくれって言われた。警察だと思ったから教えてしまった」

警察官を騙り、マイナンバーカードの個人番号などを聞き出す詐欺の電話があったといいます。カンボジアの拠点から、かけられたとみられています。

記者

「こちらは外国人たちが共同生活を送っていた部屋です」

拠点には多くの人が共同生活をしていた痕跡があり、レストランやヘアサロンも。中にいるだけで生活できるようになっていますが、建物の周りには有刺鉄線が張り巡らされています。

拠点の実態は…。

警視庁の捜査関係者への取材で、こうした拠点で生活していたという複数の日本人の証言を独自に入手しました。見えてきたのは「暴力による支配」です。

「カンボジアでホテルのレビューを書く仕事があるからやらないか」

証言した1人、AさんはSNSで知り合った人物の勧誘で、カンボジア南部にあるシアヌークビルへ。

ところが…

「お前は騙されたんだよ。ここで1年間、働いてもらう」

Aさんがビルの中で見たのは、部屋に集められた30人ほどの日本人の姿。毎日14時間、電話をかけ続けさせられていたといいます。

Aさんも「かけ子」の見習いとして通話内容を聞かされたといいますが…

Aさん

「試験官のように見張り役が、かけ子の後ろを歩いて監視していて、居眠りした場合は罰金、2度目からはスタンガンを当てられていた」

Aさんによると、騙されて連れてこられたとされる人は20人にも上っていて、中には夫婦で騙され連れてこられた人もいたといいます。

Aさんは、知人と共に滞在3日目に脱走を試みましたが…

Aさん

「別の屋根伝いに飛び降りたところ、音で気づかれて、中国人30人ほどに確保され、素手や棒でぼこぼこにされて意識を失いかけた」

詐欺グループを束ねていた人物については、こう証言します。

Aさん

「上位者とみられる中国人が4〜5人、スマホで音声翻訳して威圧的に接してきた。脚にスタンガンを当てられたり、尻を叩かれていたかけ子もいた」

暴力によって支配されていたという詐欺拠点。

Aさんはその後、現地警察を通じて日本へ帰国したということです。

警視庁は、日本人が海外で詐欺に加担させられているケースも確認していて、調べを進めています。