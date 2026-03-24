FEMMUE新作アイパッチ登場♡ひんやり密着で叶える透明感ケアの秘密とは

繊細な目もとこそ、丁寧にケアしたいもの…とはいえ、現実は疲れや乾燥がしっかり現れてくれる親切設計。そんな“ありがたくない正直さ”に応えるのが、FEMMUEの新作アイパッチ。ひんやりとした心地よさと美容成分をぎゅっと詰め込み、いきいきとした印象へ導いてくれる限定アイテムが登場しました♡日々のケアにちょっとしたご褒美をプラスしてみませんか？

ひんやり密着で叶える目もとケア

目もとは顔の中でも特にデリケートで、疲れや乾燥が出やすいパーツ。

今回登場した「オーロラデューイーマスク アイパッチ（DR）」は、ひんやりとした使用感で肌をクールダウンしながら、うるおいをしっかりチャージします。

エーデルワイス花エキス2やカフェイン2が引き締めをサポートし、ツバキ花エキス3やナイアシンアミド2がハリと透明感*1をプラス。

まるで「疲れてないよ」と言い張れるような、いきいきとした印象へ導いてくれるのが魅力です。

ソフティモとセラミエイドにちいかわ登場♪癒しの限定パッケージ

独自シートで美容成分をしっかり届ける

FEMMUE独自の「レイヤード バイオゲルシート」は、ハイドロゲルとセルロースを組み合わせた二重構造。ぷるんとした質感で肌にぴたっと密着し、美容成分を角質層までスムーズに届けます。

さらに、はがれにくくフィット感も抜群。目もとだけでなく、眉間や口もとなど気になる部分にも使えるので、部分ケアの幅が広がります。

使うたびに「ちゃんとケアしてる自分、えらい」と思わせてくれる優秀アイテムです♪

数量限定だからこそ手に入れたい理由

「オーロラデューイーマスク アイパッチ（DR）」は数量限定アイテム。5g（2枚入り）×4セットで、価格は2,530円（税込）。

冷蔵庫で冷やして使えば、さらにひんやり感がアップし、夏のスキンケアがちょっとした癒し時間に変わります。

毎日頑張る肌に、ちょっと贅沢なケアを取り入れてみるのも悪くない選択です。むしろ、やらない理由を探す方が難しいかもしれません。

毎日のケアを“ご褒美時間”に♡

忙しい日々の中で、つい後回しにしがちな目もとのケア。でも実は、ほんの数分のケアが印象を大きく変えてくれることも。

FEMMUEのアイパッチなら、心地よさと美容効果を同時に叶えながら、リラックスタイムも楽しめます♡数量限定だからこそ、気になった今がベストタイミング。

自分のための“ちょっといい選択”、始めてみませんか？