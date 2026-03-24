止まらない人口減少を背景に、今、過疎地の学校では子どもの数が足りず、団体競技が成り立たないという現象が起きています。



こうした中、4月、東みよし町で中学生の軟式野球クラブチームが誕生します。



その名も徳島インディゴソックスウエストジュニア。



立ち上げた男性の思いを取材しました。

4月に発足する徳島インディゴソックス・ウエストジュニア。



県内各地の中学生27人が入団予定の新たな軟式野球クラブチームです。

（徳島インディゴソックスウエストジュニア・川原輝監督・38歳）

「速くボールの下までいこう」



チームを立ち上げたのは、川原輝監督38歳。



「ＯＫ」

（川原輝監督）

「インディゴソックスという名前をお借りして、ユニフォームも全く同じところの許可もいただいて、子どもたちの野球に対する熱とか、人気野球の裾野を広げたいという想いのこもったチーム」

三好市池田町出身の川原さんは、穴吹高校でキャプテンを務め、2009年に徳島インディゴソックスへ入団しました。



”2011年初優勝”

（当時：徳島インディゴソックス川原輝主将・24歳）

「きょうで絶対勝って優勝決めるっていう気持ちで全員試合をしていましたので、優勝できて最高です」



入団3年後にはキャプテンとして、インディゴソックスを初のリーグ年間総合優勝へ導きます。

引退後は三好市などで13年間、小中学生を指導。



その中で感じたことがあったと言います。



（川原輝監督）

「子どもの数の減少、これがすごい感じて、去年まであったチームが今年ないとか、2.～3チームで合同組んで試合するとか教えた子どもたちが、次中学校にあがった時に必ず続けられなくなるだろうっていうことを強く感じて、子どもたちが安心して長く野球を続けられる、そういう環境作りが必要だと感じました」



部活動で野球ができない子どもたちの受け皿を。

川原さんはまず、安定して野球ができる場所作りのため、会費や自治体の補助金などでチームを運営できるようNPO法人を設立しました。



これを母体に4月、いよいよ県内で初めて「インディゴソックス」の名前を冠したジュニアチームを発足させるのです。



ただのクラブチームじゃない、川原さんには「インディゴソックス」へのこだわりがありました。



（川原輝監督）

「徳島に素晴らしいプロ野球チームがあるので、この名前をぜひ使わせてもらおうと思い立って（球団関係者に）直談判しまして、名前と同じユニフォームも承諾を得て、徳島の野球を盛り上げたいということ、子どもたちがたくさん野球続けられるというところを目指してやりました」



川原さんの取り組みによって、子どもに野球を続けさせられたという保護者も。

（保護者）

「中学校の部活動が人員不足で継続が難しいと聞いて、川原監督がこういう場を作っていただいて感謝でしかないですよね」

（保護者）

「次、中1になる娘が通っています」

「部活となれば男の子ばっかりの中でするようになるから、こっちには女の子もいるということで入ろうと思って、これなかったら続けるのも悩んでいたので、ありがたいなと思います本当に」

この日はクラブチーム発足前の体験練習。



監督とコーチのほか、春からチームへ入団予定の19人が参加しました。



約30分間、ウォーミングアップやキャッチボールをした後、3つの班に分かれてバッティングや守備の練習が始まりました。



（川原輝監督）

「ボールまで、まずダッシュで行こう」



この日目立ったのは厳しさと優しさのメリハリです。

（川原輝監督）

「今のフライセカンドベース入らないかんだろ、じっとそこおったらあかん。あれポロッとしたらランナー走って来るだろ」

「おおー！！！いいね ナイス！」

（川原輝監督）

「楽しむところは楽しんで、ここ締めるよというところは締める。やっぱり厳しさが少しはないと、ここという勝負の時にものにできないというのを私も思ってますので、ここっていう時は締めて全員で1つのことに集中するというところ、そのメリハリをつけてやっていきたい」



子どもたちは真剣に、そして楽しみながら3時間ほどの練習を終えました。

（三木絢斗選手・小6）

「徳島の代表のチームとして思っているので、僕はインディゴソックスのユニフォームを着られてとても嬉しかったです」

「チーム全体では団結して、みんなで楽しくプレーできるようなチームにしたいなとは思っています」



（川原逞主将・中2）

「部活は11人ぐらいで人数も少なかったので、できる練習も限られてたけど、クラブチームになって人数も増えて練習の質も上がって自分の経験にも繋がっていると思います



（川原輝監督）

「野球をまず楽しむ。楽しみながらいろんなチームワークとか、団体競技ならではの学べる部分があると思うので、とにかくそこを自分の学校に持ち帰って、生徒が各学校でリーダーになれるのが私の目標としているところなので、そういったチーム作りをしていこうと思います」



そして川原さんが教えているのは、野球の技術だけではありません。

（川原輝監督）

「野球だけではなくて、例えば地域の人たちを見かけたら『おはようございます』とか『こんにちは』と元気よく言える、そういう一言一言1つ1つで学校とかも地域も明るくなっていくのかなと思いますので、その積み重ねが地域に応援してもらえる野球チームになっていくと思うので、そういったところをすごく大事に考えています」



子どもたちが安心して長く野球をプレーしながら愛されるチームへの成長を目指して。



徳島インディゴソックスウエストジュニアがまもなく動き始めます。



言徳島インディゴソックスウエストジュニアは4月4日、東みよし町の三好中学校で発足後初の練習を行う予定です。