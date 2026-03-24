競泳日本代表の平井伯昌コーチが２４日、都内で取材に応じた。日本選手権の男子２００メートル平泳ぎで、終盤まで世界新記録を上回る驚異的な泳ぎを見せ、２分６秒５９で優勝した１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）について、「あんなことできるやつ世界にいない。そういうマインドというか、超天才みたいなのがいることは、周りにもいい。（世界記録保持者の）覃海洋も速いなと思ったけど、それより１秒ぐらい１００メートルを速く入るんだから。すごい」と大絶賛した。

日本選手権の２００メートル平泳ぎで、大橋は前半１００メートルを驚異の５９秒８６でターン。最後の５０メートルこそ失速してしまったが、１５０メートルまで世界新記録を上回る異次元のペースを刻んだ。

１６９センチの小柄な体格を生かしたハイテンポな泳ぎが特徴で、それを維持するスタミナも武器。前半１００メートルからためらいなくスピードを上げられるメンタルの強さは、かつての北島康介をほうふつとさせる声も多く上がっている。実際に平井コーチは、大橋信を指導する枚方ＳＳの太田伸コーチから「（北島）康介のまねをしているだけです。平井先生が『とにかく前半でいいから』って言ってるのをまねしているだけです」と言われたという。

２８年ロサンゼルス五輪では０８年北京五輪の北島康介以来となる平泳ぎの金メダル獲得、さらには世界記録更新も狙える才能あふれる１７歳。平井コーチは「まだ世界記録とか出してないわけで、本人は出したいと言ってんる。伸びしろはあると思う」と太鼓判を押した。