ニューストップ > ライフスタイルニュース > ミスを指摘され、電話を切る直前に相手に「ブス！」と暴言を吐く先輩… ミスを指摘され、電話を切る直前に相手に「ブス！」と暴言を吐く先輩に驚愕！／ぷく子さん傑作選 ミスを指摘され、電話を切る直前に相手に「ブス！」と暴言を吐く先輩に驚愕！／ぷく子さん傑作選 2026年3月24日 18時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読むこれまでにさまざまな仕事を経験してきたぷく子さん。思わず「あるある！」と頷くお仕事漫画の中から、特に反響の大きかったものをまとめた『ぷく子さん傑作選』をお届けします。→『ぷく子さん傑作選』を最初から読むマッサン9_01マッサン9_02マッサン9_03マッサン9_04→【漫画】この漫画をはじめから読む→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む著：ぷく子 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む[