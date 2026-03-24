【算数クイズ】暗算5秒も夢じゃない!? 「97×98」を筆算なしで解く方法は？
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。裏技を知れば、 1分以内の正解もできるはず。考えてみましょう！
97 × 98 = □
ヒント：それぞれ「100まであといくつ？」と考えてみてください。97はあと3、98はあと2ですね。この「3」と「2」が魔法の数字になります！
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▼解説
100に近い数字同士の掛け算は、以下のステップで驚くほど簡単に解くことができます。
97 × 98 の計算方法：
1. 100からそれぞれの数字を引く（100 - 97 = 3、100 - 98 = 2）
2. 答えの「下2桁」を出す：引いた数同士を掛ける（3 × 2 = 06）
3. 答えの「上2桁」を出す：片方の数から、もう片方の「引いた数」を引く（97 - 2 = 95 もしくは 98 - 3 = 95）
4. 合体させて「9,506」となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。裏技を知れば、 1分以内の正解もできるはず。考えてみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
97 × 98 = □
ヒント：それぞれ「100まであといくつ？」と考えてみてください。97はあと3、98はあと2ですね。この「3」と「2」が魔法の数字になります！
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正解：9,506正解は「9,506」でした。
▼解説
100に近い数字同士の掛け算は、以下のステップで驚くほど簡単に解くことができます。
97 × 98 の計算方法：
1. 100からそれぞれの数字を引く（100 - 97 = 3、100 - 98 = 2）
2. 答えの「下2桁」を出す：引いた数同士を掛ける（3 × 2 = 06）
3. 答えの「上2桁」を出す：片方の数から、もう片方の「引いた数」を引く（97 - 2 = 95 もしくは 98 - 3 = 95）
4. 合体させて「9,506」となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)