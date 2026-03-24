【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは周囲への配慮や野菜の名前
日常生活や人との交流の中で使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルに挑戦してみましょう。
今回は、周囲への細やかな配慮を表す言葉から、相手を敬って呼ぶ表現、さらに鍋料理などでおなじみの野菜の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ばり
□□ん
□□な
ヒント：周囲の状況や相手の気持ちに注意を払って、細かく配慮することを何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きくばり（気配り）
きくん（貴君）
きくな（菊菜）
円滑な人間関係に欠かせない「気配り（きくばり）」、軽い敬意をもって呼ぶ「貴君（きくん）」、そして冬の食卓を彩る「菊菜（きくな）」。内面的な心掛けから改まった表現、そして具体的な食材と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きく」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような充実感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、周囲への細やかな配慮を表す言葉から、相手を敬って呼ぶ表現、さらに鍋料理などでおなじみの野菜の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ん
□□な
ヒント：周囲の状況や相手の気持ちに注意を払って、細かく配慮することを何と言いますか？
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↓
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↓
正解：きく正解は「きく」でした。
▼解説
きくばり（気配り）
きくん（貴君）
きくな（菊菜）
円滑な人間関係に欠かせない「気配り（きくばり）」、軽い敬意をもって呼ぶ「貴君（きくん）」、そして冬の食卓を彩る「菊菜（きくな）」。内面的な心掛けから改まった表現、そして具体的な食材と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きく」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような充実感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)