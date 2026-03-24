相手を思いやる細やかな行動や手紙などで使われる丁寧な二人称など、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常のマナーや食卓の風景を思い浮かべながら、正解へとつながるパーツを探し出してみましょう。

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日常生活や人との交流の中で使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルに挑戦してみましょう。

今回は、周囲への細やかな配慮を表す言葉から、相手を敬って呼ぶ表現、さらに鍋料理などでおなじみの野菜の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□ばり
□□ん
□□な

ヒント：周囲の状況や相手の気持ちに注意を払って、細かく配慮することを何と言いますか？

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正解：きく

正解は「きく」でした。

▼解説
きくばり（気配り）
きくん（貴君）
きくな（菊菜）
円滑な人間関係に欠かせない「気配り（きくばり）」、軽い敬意をもって呼ぶ「貴君（きくん）」、そして冬の食卓を彩る「菊菜（きくな）」。内面的な心掛けから改まった表現、そして具体的な食材と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きく」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような充実感があって面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)