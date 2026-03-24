「美少年」市川團十郎、息子の13歳誕生日に顔出しショット公開！ 「身長伸びたねー」「立派な青年」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは3月24日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日ショットを公開しました。
【写真】13歳になった市川新之助
コメントでは「勸玄君のお誕生日おめでとうございます 声変りや身長など、いよいよ少年から青年へとなる節目を迎えられたのかなぁと思うお誕生日でした」「身長伸びたねー」「美少年」「真っ直ぐ素直に成長しましたね」「青年ですね 早い」「もう13歳になったのね 立派な青年になってお空のママも喜んでるよ〜」と、祝福の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】13歳になった市川新之助
「いよいよ少年から青年へ」團十郎さんは「13歳の誕生日。2026..」とつづり、4枚の写真を投稿。息子・新之助さんの誕生日を報告しました。1枚目は、バースデーケーキを新之助さんの前に置く娘・ぼたんさんの姿です。2枚目では新之助さんが、ろうそくの火を吹き消しています。
節分ショットも！2月3日には「節分」とつづり、新之助さんとぼたんさんのツーショットを公開していた團十郎さん。2人の身長はあまり変わらず、新之助さんの成長を感じます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)