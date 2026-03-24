NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏すぎる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

3月22日に放送された第十一回「本圀寺の変」で、三好三人衆から襲撃を受けた将軍・足利義昭でしたが、明智光秀と小一郎の奮闘、そして藤吉郎の援軍で窮地を脱します。

しかし同回の内容や光秀の立ち振る舞いなどを見て、この先の展開を予見する視聴者も多かったようで…。

＊以下第十一回のネタバレを含みます。

＜第十一回のあらすじ＞

畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。

大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

だが堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。

そんな中、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲撃する。

光秀と共に三好勢に立ち向かった小一郎

今回のドラマにて、斎藤龍興と三好三人衆により、本圀寺にて急襲を受けた将軍・義昭ら幕府軍。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

小一郎たちも明智光秀と共に三好勢に立ち向かいます。

「こういう時のために兵を調練していた」と語る光秀の指揮のもと、鉄砲や矢で応戦する幕府軍は、庭に姿を現した義昭の鼓舞で一旦持ち直しますが、徐々に追い込まれていきます。

その後、身を潜めた隠し蔵にて覚悟を決めた義昭。

「わしが出ていく。その間にそちたちは逃げ延びよ。やつらが将軍殺しであることを世に知らしめよ」などと光秀・小一郎に伝えますが、小一郎の「公方様…豊作の世にしてくだされ！ 無様でも生き抜いてくだされ！」との言葉を受け、義昭はその場にとどまります。

最初から兄のことを待っていたのかもしれませぬな

その後、火矢を放たれかけますが、機転を利かせた小一郎が僧侶に扮して脅しをかけたことで、攻撃がストップ。

さらには堺で兵を調達してきた藤吉郎たちの軍勢が到着したことで、ついに三好三人衆らを撤退させることに成功します。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

その様子を見ていた光秀が「小一郎殿は最初から兄のことを待っていたのかもしれませぬな…」と呟くと、「あの２人、わしのものにできるか？」と話した義昭。

その言葉を耳にした光秀は、驚いた表情を見せるのでした。

視聴者の反応

第十一回『本圀寺の変』で起きた激しい攻防戦。将軍・足利義昭を防衛すべく、明智光秀とともに小一郎・藤吉郎らが奮闘しました。

その一方で、13年後に起こるあの歴史的事件との“重なり”を感じさせるようなタイトルや構成に、視聴者の間では考察が飛び交うことに。

特に、寺を舞台とした急襲劇というシチュエーションや「援軍」「火矢」というキーワード、そしてその中心に明智光秀がいたということが、『本能寺の変の＜伏線＞なのでは』といった鋭い指摘が相次いでいました。

たとえばSNSでは「本圀寺の変？ 本能寺の変と空目した」「後々の伏線が多すぎるな。本圀寺攻略で守備側についた経験から、明智は本能寺で躊躇なく寺に火をつけるわけだし」「部下の留守中に警備が手薄なお寺に泊まる。これ、危ないなぁって光秀はこの時現場で学んだんだな。逆に信長は学べなかった、本圀寺と本能寺、名前まで似てるのに」「公方様の危機に、本圀寺に間に合ってしまう木下藤吉郎秀吉を明智光秀は見ていたのか！だから、絶対に彼が間に合わないところにいるときに、織田信長を討つ。木下藤吉郎は絶対にやってくる男だと、光秀は知っていたんだ」といった声がみられていました。

なお信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記『信長公記』の記載において、明智光秀は「本圀寺の変」の周辺で初めて登場。そのため、この時の経験を「本能寺の変」の参考にしたのでは、といった意見も…。

今回のドラマでは果たしてこの先どんな展開が待つのでしょうか？

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。