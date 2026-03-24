ハルビン医科大腫瘍病院、重さ9キロの後腹膜腫瘍摘出手術を完了―中国

中国のハルビン医科大学腫瘍病院の邰昇教授が率いる後腹膜腫瘍外科チームは、外科手術の高度な難関に次々と挑戦しており、このほど2例の巨大後腹膜腫瘍摘出手術に成功し、複雑な腫瘍を抱える患者の治療に新たな希望をもたらしました。

今回手術を受けた70歳の男性患者は初診の際、すでに腹部の膨らみが非常に顕著で、持続的な腹部膨満感により正常な食事や休息が困難でした。総合的な検査の結果、巨大な後腹膜腫瘍と診断され、最大径35センチ、重さ9キロで、腹腔の深部に位置し、広範囲にわたり浸潤していました。

手術チームはすぐに多職種合同カンファレンス（MDT）を開始し、画像診断センター、泌尿器科、大腸・直腸外科などの専門家と連携して、腫瘍と血管、臓器の隣接関係を正確に評価し、患者に対して詳細で個別化された手術計画を立案しました。術中、医師は中央アプローチを採用し、生命維持に重要な血管の解剖学的完全性を確保し、腫瘍と重要な血管、臓器の癒着を細心の注意を払って分離しました。また、大出血、臓器損傷などのリスクを正確に回避し、最終的に腹腔内の9キロに及ぶ巨大腫瘍を完全に摘出するとともに、左副腎、脾臓（ひぞう）、膵（すい）体尾部および左半結腸の合併切除術を同時に実施し、病巣を完全に除去しました。（提供/CGTN Japanese）