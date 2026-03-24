【新潟県】「日本海を望む景色と…」“温まりの湯”として人気「糸魚川温泉」の魅力とは？
新潟県糸魚川市に位置する「糸魚川温泉」。最大の特徴は、約1500万年前の海水が地表へと湧き出した「化石海水型」の温泉であることです。
肌に付着した塩分が汗の発散を防ぐため湯冷めしにくく、「温まりの湯」や「熱の湯」としても親しまれています。また神経痛や関節痛、五十肩、などに効能があるとされています。
フォッサマグナの断層帯という特別な地質が生んだ、まさに「大地のエネルギー」そのものを肌で感じられる名湯です。
「ヒスイ海岸」では、波打ち際で本物のヒスイを探すという、糸魚川ならではの宝探し体験が楽しめます。また、「フォッサマグナミュージアム」では、地球のダイナミズムや糸魚川のヒスイについて知的好奇心を満たすことができます。
また、日本海の荒波で育った新鮮な「紅ズワイガニ」や「南蛮エビ」などの海鮮は絶品です。さらに、イカ墨を使った真っ黒な見た目がインパクト抜群の「糸魚川ブラック焼きそば」や、地元の旬の食材を盛り込んだ「ジオ丼」など、個性豊かなご当地メニューも充実しています。
大自然の神秘と豊かな食、そして濃厚な温泉がそろう糸魚川は、日常を忘れてリフレッシュするのに最適なエリアです。
「冬の日本海と雪山を同時に望め、海の幸も旬で、景色と食と温泉を一度に楽しめる贅沢な冬旅になるから」（40代男性／静岡県）」
「アクセスがよいですが、自然豊かでのんびりできそうだから」（40代女性／栃木県 ）」
「落ち着いた雰囲気だから」（50代女性／東京都）」
「日本海を望む景色と温泉で癒され、地元の海産物や自然を満喫できるから行きたい」（30代男性／埼玉県）」
「美味しいお米を食べたい」（50代男性／徳島県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
肌に付着した塩分が汗の発散を防ぐため湯冷めしにくく、「温まりの湯」や「熱の湯」としても親しまれています。また神経痛や関節痛、五十肩、などに効能があるとされています。
フォッサマグナの断層帯という特別な地質が生んだ、まさに「大地のエネルギー」そのものを肌で感じられる名湯です。
「糸魚川温泉」周辺には何がある？温泉を堪能した後は、「ユネスコ世界ジオパーク」に認定された糸魚川ならではのスポット巡りがおすすめです。
「ヒスイ海岸」では、波打ち際で本物のヒスイを探すという、糸魚川ならではの宝探し体験が楽しめます。また、「フォッサマグナミュージアム」では、地球のダイナミズムや糸魚川のヒスイについて知的好奇心を満たすことができます。
また、日本海の荒波で育った新鮮な「紅ズワイガニ」や「南蛮エビ」などの海鮮は絶品です。さらに、イカ墨を使った真っ黒な見た目がインパクト抜群の「糸魚川ブラック焼きそば」や、地元の旬の食材を盛り込んだ「ジオ丼」など、個性豊かなご当地メニューも充実しています。
大自然の神秘と豊かな食、そして濃厚な温泉がそろう糸魚川は、日常を忘れてリフレッシュするのに最適なエリアです。
「地元の海産物や自然を満喫できるから行きたい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「冬の日本海と雪山を同時に望め、海の幸も旬で、景色と食と温泉を一度に楽しめる贅沢な冬旅になるから」（40代男性／静岡県）」
「アクセスがよいですが、自然豊かでのんびりできそうだから」（40代女性／栃木県 ）」
「落ち着いた雰囲気だから」（50代女性／東京都）」
「日本海を望む景色と温泉で癒され、地元の海産物や自然を満喫できるから行きたい」（30代男性／埼玉県）」
「美味しいお米を食べたい」（50代男性／徳島県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)