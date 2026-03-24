JR東海と『ぽこ あ ポケモン』のコラボ企画「推し旅コラボ」が4月17日より開始されることが発表された。

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本コラボでは、東海道新幹線への乗車を活用した複数の企画が展開される。

キャンペーンサイトでの速度測定とアンケート回答により乗車証明を取得すると、限定アクリルキーホルダーを受け取ることができる。アクリルキーホルダーは3種類の中からランダムで1つがプレゼントされ、期間ごとに対象のポケモンが変わる仕組みだ。

4月17日から6月7日まではメタモン（ニンゲンへんしん）、モジャンボ（はかせ）、ドーブル（ペインター）の3種が対象。6月8日から7月20日まではメタモン（ニンゲンへんしん）、カビゴン（こけむし）、ピカチュウ（うすいろ）に切り替わる。7月21日から8月31日まで第三弾が実施されるがラインナップは未発表だ。

引換場所はジェイアール名古屋タカシマヤ地下1階コンシェルジュカウンターとなる。乗車証明と同様の手順で1日1回限定のオリジナル壁紙を作成・ダウンロードできる企画も実施される。

5月13日から7月7日にかけては、東海道新幹線の各駅に掲出されるオリジナルポスターの二次元コードを読み取ることで、エリアごとに異なるポケモンのフォトフレームを取得できる企画も展開される。

エリアは東京・神奈川、静岡（東）、静岡（西）、愛知、岐阜・滋賀、京都・大阪の6つに分かれており、取得したフレームは8月31日まで写真撮影に使用可能だ。ポスターは東京駅、品川駅、新横浜駅、名古屋駅、京都駅、新大阪駅をはじめとする東海道新幹線の各駅改札内に設置される。

あわせて、4月23日から5月5日までジェイアール名古屋タカシマヤ10階催会場にてコラボイベントの開催も決定した。

『ぽこ あ ポケモン』と名古屋銘菓のコラボ商品などを販売するコラボ特別ショップがオープンするほか、来場者がシールを貼って街を完成させる参加型展示「みんなで育てる ぽこポケの街」も実施される。

さらに、『ぽこ あ ポケモン』のゲーム内で作った街や建物、ポケモンたちとの生活のスクリーンショットをXで募集し、会場内の特設モニターで展示する「みんなの『ぽこポケ』大集合！？ ぽこポケミュージアム」も開催される。

応募期間は3月24日から4月26日まで、展示期間は4月23日から5月5日まで。会場内ではジェイアール名古屋タカシマヤの地下1階、4階、10階に設置された二次元コードを3つコンプリートするとオリジナル壁紙がもらえるスタンプラリーも行われる。

このほか、愛知県内の対象店舗にて名古屋銘菓とのコラボ商品の販売も開始される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）