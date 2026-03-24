『ポケピース』×「Lovisia」コラボに新作！ 立体的なフェイスデザインの“リップバーム”が登場
ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）」は、3月27日（金）から、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた『ポケピース』をデザインした「Lovisiaポケピースリップバーム」を、公式オンラインショップや全国のバラエティショップで順次発売する。
【写真】全部かわいい！ ポッチャマやモクローデザインも
■使用後は小物入れとして楽しめる
今回春の新商品として発売される「Lovisiaポケピースリップバーム」は、ポケピースの仲間たちを立体的なフェイスデザインで表現した、マルチに使えるアイテム。
ラインナップには、ゆずの香りのピカチュウ、バニラの香りのポッチャマ、洋ナシの香りのモクロー、ピーチの香りのミミッキュの全4種類が用意される。
また、肌なじみのいいテクスチャーでリップバームとしてだけではなく、髪の毛や手指の保湿にも使用可能。使い終わった後のケースは小物入れとしても活用できる。
【写真】全部かわいい！ ポッチャマやモクローデザインも
■使用後は小物入れとして楽しめる
今回春の新商品として発売される「Lovisiaポケピースリップバーム」は、ポケピースの仲間たちを立体的なフェイスデザインで表現した、マルチに使えるアイテム。
ラインナップには、ゆずの香りのピカチュウ、バニラの香りのポッチャマ、洋ナシの香りのモクロー、ピーチの香りのミミッキュの全4種類が用意される。
また、肌なじみのいいテクスチャーでリップバームとしてだけではなく、髪の毛や手指の保湿にも使用可能。使い終わった後のケースは小物入れとしても活用できる。